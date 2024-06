A Quiet Place – Giorno 1: inizia l’invasione dei primi due spot tv

Eagle Pictures ha diffuso i primi due spot tv dove possiamo vedere l’inizio dell’invasione alinea in A Quiet Place – Giorno 1, l’atteso prequel di A Quiet Place – Un posto tranquillo e A Quiet Place – parte 2.

A Quiet Place – Giorno 1, il terzo film del franchise ma ambientato prima degli altri. Il prequel sarà la prima volta nella storia di Quiet Place in cui John Krasinski abbandonerà la sedia da regista. Sarà invece Michael Sarnowki a dirigere A Quiet Place – Giorno, dopo il suo debutto alla regia nel 2021 con Pig, il giallo drammatico interpretato da Nicolas Cage e Alex Wolff.

Lo sceneggiatore e regista originale Krasinski è ancora coinvolto come produttore e ha un credito di scrittura in A Quiet Place – Giorno 1. Il film presenta anche un impressionante ensemble di star Marvel, con Lupita Nyong’o che interpreta il ruolo principale insieme a Djimon Hounsou, Joseph Quinn e Wolff. Questa sarà la seconda coppia tra Sarnoski e Wolff (Pig è stata la prima), e Sarnoski è anche responsabile della sceneggiatura, insieme agli altri creatori originali Bryan Woods e Scott Beck. Come mostrato dal suo nome e dai precedenti trailer, A Quiet Place: Day One racconta il primo giorno dell’invasione aliena, quando una donna di nome Sam (Nyong’o) deve sopravvivere a un brutale attacco a New York.

Paramount Pictures presenta In associazione con Michael Bay Una produzione Platinum Dunes / Sunday Night A QUIET PLACE: GIORNO 1 PRODUTTORI ESECUTIVI Allyson Seeger, Vicki Dee Rock PRODUTTORI Michael Bay, Andrew Form, p.g.a., Brad Fuller, John Krasinski BASATO SUI PERSONAGGI CREATI DA Bryan Woods e Scott Beck STORIA DI John Krasinski e Michael Sarnoski