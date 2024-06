A Quiet Place – Giorno 1 svelerà finalmente l’invasione aliena, dal 27 Giugno al cinema!

Dopo il grande successo di A Quiet Place – Un posto tranquillo e del suo sequel A Quiet Place II, con A Quiet Place – Giorno 1 stiamo finalmente per scoprire in che modo il mondo è “stato ridotto al silenzio”. Il prequel infatti racconterà l’improvvisa apocalisse su scala mondiale.

Al timone della storia c’è sempre John Krasinski che, dopo aver scritto e diretto (nel primo caso anche interpretato) i primi due capitoli, ha immaginato la storia di Giorno 1 per diverso tempo, prima di sedersi a scriverla. Dopo numerosi ritardi, causati in parte anche dagli scioperi dello scorso anno, il film è pronto per la sala dove lo vedremo grazie a Eagle Pictures a partire dal 27 giugno.

A Quiet Place – Giorno 1, la trama

Come da tradizione della serie, la trama di A Quiet Place – Giorno 1 è alquanto semplice: in questo modo si aggira lo spettro di una trama intricata e inutilmente arzigogolata, troppo spesso principale ostacolo per i film di fantascienza che si perdono dietro alle trappole della trama.

Nonostante il film ragioni su una scala più ampia rispetto ai precedenti, data soprattutto l’ambientazione a New York City, è stato impostato come un survival movie apocalittico con elementi orrorifici e thriller. Cosa che già aveva fatto la fortuna dei primi due film e che in questo caso verrà condito da una maggiore enfasi sulla parte relativa all’invasione aliena, che vedremo agli albori, probabilmente.

Una nuova ambientazione

Il cambio di ambientazione consente però una serie di possibilità che prima erano precluse al franchise, come la possibilità di assistere a scene d’azione su larga scala e la possibilità di vedere i protagonisti interagire con un’ambientazione estesa e urbana, mettendo in gioco tutta una serie di possibilità nuove per la costruzione delle scene.

Già nel primo film sapevamo che i cattivi della storia sono gli alieni e nel secondo film abbiamo appreso che sono letteralmente caduti dallo spazio. Questo prequel ci porterà proprio a quel giorno dell’invasione e ci racconterà se questa è stata un incidente di percorso oppure se è stata pianificata, e quindi andremo incontro al classico topos della fantascienza in cui gli alieni progettano di invadere la Terra.

Il film svelerà finalmente l’invasione della Terra da parte delle micidiali creature

Quello che possiamo già aspettarci è che l’invasione è stata immediatamente un successo dal punto di vista degli alieni: sappiamo che sono ultra sensibili ai rumori, che sono molto forti e veloci e soprattutto che gli umani non erano pronti a fronteggiare un tale nemico. Immaginiamo anche che, a differenza di film storici del genere, in cui gli Stati Uniti sembravano il posto più allettante della Terra per progettare un’invasione, in Giorno 1 l’attacco avverrà su tutta la totalità della superficie terrestre.

Per quello che riguarda la trama di A Quiet Place – Giorno 1 quindi, possiamo dire che si tratta di una storia semplice, che viene arricchita, come nel caso delle pellicole precedenti, da un cast molto valido di interpreti.

Il cast di A Quiet Place – Giorno 1

La protagonista è il premio Oscar Lupita Nyong’o (Black Panther: Wakanda Forever) che interpreta Sam ed è affiancata da Joseph Quinn (Stranger Things e il prossimo Fantastici Quattro di Marvel) nei panni di Eric, Alex Wolff (Oppenheimer) compare nei panni di Reuben e Djimon Hounsou (Rebel Moon) che vestirà i panni del personaggio di buon cuore che era già apparso nel secondo capitolo, “l’uomo sull’isola” che aiuta un piccolo gruppo di sopravvissuti.

Questo significa che sicuramente uscirà vivo da questo prequel. “E’ stato molto bello averlo con noi a portare avanti l’eredità del progetto” ha dichiarato Lupita Nyong’o riguardo alla partecipazione di Hounsou.

Chi ha realizzato A Quiet Place – Giorno 1?

Per quanto riguarda il cast creativo, abbiamo già detto che John Krasinski ha firmato la sceneggiatura, mentre cede la regia a Michael Sarnoski (Pig) che è arrivato al progetto per sostituire Jeff Nichols (Midnight Special) il quale aveva abbandonato a sua volta il film per divergenze creative. Dopo il suo arrivo, Sarnoski ha contribuito a riscrivere la storia e i personaggi insieme a Krasinski. Oltre al contributo nella scrittura, il regista ha portato con sé nel film anche il direttore della fotografia, Pat Scola, con il quale aveva già lavorato in Pig.

Il Trailer del film

A Quiet Place – Giorno 1 uscirà il 28 giugno distribuito da Eagle Picture e, stando a quanto ha dichiarato Lupita Nyong’o, “sarà un film che darà molta soddisfazione ai fan della saga”.