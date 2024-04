Abigail: una nuova clip dal film horror

Abigail, l’ultimo film horror di Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin (registi di Scream e Scream VI), uscirà nei cinema il 19 aprile negli USA e il 16 maggio in Italia. Il film vede protagonista Alisha Weir già vista in Matilda the Musical, nei panni di una ballerina apparentemente innocente che viene rapita da una banda di criminali che ottiene molto più di quanto si aspettassero quando la ragazzina si scopre essere un mostro omicida.

I trailer e le clip promettevano grande divertimento, e sembra che sia esattamente ciò che i realizzatori hanno ottenuto. Abigail è attualmente all’80% su Rotten Tomatoes, anche se vale la pena notare che finora sono state aggiunte solo 15 recensioni, il che significa che il punteggio probabilmente oscillerà nei prossimi giorni. È stata diffusa anche una nuova clip, che vede Abigail uscire dalla sua cella con facilità e attaccare il personaggio di Dan Stevens.

Un gruppo di aspiranti criminali rapisce una ballerina dodicenne, figlia di un potente personaggio della malavita, e tutto ciò che i membri del gruppo devono fare per ottenere un riscatto di 50 milioni di dollari è sorvegliare la ragazza durante la notte. In una villa isolata, i rapitori iniziano a diminuire, uno dopo l’altro, e scoprono, con crescente orrore, di essere rinchiusi in quella enorme villa insieme a un mostro.

Da Radio Silence, il team di registi formato da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett dietro i terrificanti successi horror moderni Ready or Not, Scream del 2022 e Scream VI dell’anno scorso, arriva una nuova versione sfacciata e assetata di sangue di vampiri cinematografici, scritta da Stephen Shields (Il buco nel terreno, Zombie Bashers) e Guy Busick (franchise di Scream, Ready or Not).

Nel cast di Abigail figurano anche Melissa Barrera (franchise di Scream, In the Heights), Dan Stevens (Gaslit, Legion), Kathryn Newton (Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Freaky), William Catlett (Black Lightning, True Story), Kevin Durand ( Resident Evil: Retribution, X-Men Origins: Wolverine) e Angus Cloud (Euphoria, North Hollywood) nei panni dei rapitori.

Il film è prodotto da William Sherak (franchise di Scream, Ready or Not), Paul Neinstein (franchise di Scream; produttore esecutivo, The Night Agent) e James Vanderbilt (franchise di Zodiac, Scream) per Project X Entertainment, da Tripp Vinson (Ready or Not , Journey 2: The Mysterious Island) e da Chad Vilella di Radio Silence (produttore esecutivo del franchise Ready or Not e Scream). I produttori esecutivi sono Ron Lynch e Macdara Kelleher.