La vincitrice dell’Oscar Ariana DeBose reciterà nel film di 87North With Love per la Universal Pictures al fianco di Ke Huy Quan. La Universal Pictures distribuirà nelle sale USA With Love a partire da venerdì 7 febbraio 2025. Il film segna il primo ruolo da protagonista di Huy Quan da quando ha vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista, e vede alla produzione Kelly McCormick e David Leitch di 87North, che hanno anche prodotto Atomic Blonde, Nobody e il prossimo film che si annuncia un siccesso, The Fall Guy.

Il film è sceneggiato da Josh Stoddard, Luke Passmore e Matthew Murray. Anche Guy Danella produce per 87North. Al suo debutto alla regia cinematografica con With Love c’è l’acclamato stuntman veterano e coordinatore dei combattimenti Jonathan Eusebio. I dettagli della trama sono tenuti nascosti.

Il vicepresidente esecutivo dello sviluppo della produzione della Universal Jay Polidoro e il direttore dello sviluppo della produzione Tony Ducret supervisioneranno il progetto per conto dello Studio.

Dopo aver assegnato a Huy Quan il ruolo da protagonista, i produttori e i dirigenti dello studio volevano assicurarsi che il suo co-protagonista fosse perfetto, incontrando un certo numero di attrici per la parte. Una volta che DeBose ha saputo degli incontri, è diventata super attiva nel perseguire il ruolo, finendo per approdare al progetto dopo il test di compatibilità con Huy Quan, che ha lasciato senza fiato i dirigenti.

Ariana DeBose è nota soprattutto per la sua interpretazione nella rivisitazione di West Side Story di Steven Spielberg, per il quale ha ricevuto un Academy Award oltre a BAFTA, Critics Choice e SAG Awards. Il suo programma di lungometraggi per il 2024 è già ricco e include l’attesissimo film Marvel di Sony Pictures Kraven – Il Cacciatore e House of Spoils di Blumhouse (Prime Video).