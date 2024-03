Alcune nuove intriganti informazioni sul film Teen Titans del DCU, recentemente annunciato, sono emerse da Batman-News, via Production Weekly.

È emersa una logline del film che recita: I Teen Titans sono più lontani che mai… finché Damian Wayne non recluta Starfire, Raven, Beast Boy e il nuovo Kid Flash per unirsi a lui nella lotta contro suo nonno, Ra’s al Ghul.

Se non conoscete Production Weekly e i suoi logline, Production Weekly (spesso abbreviato in PW) è una pubblicazione su abbonamento che si occupa principalmente del settore cinematografico e televisivo.

È la prima risorsa per tenere d’occhio le nuove produzioni cinematografiche e televisive. Production Weekly è una risorsa preziosa per gli addetti alle troupe, i fornitori e altri lavoratori ausiliari del settore che desiderano tenersi aggiornati sulle novità in arrivo e magari proporre i propri servizi per i progetti in arrivo.

Uno degli elementi chiave offerti da Production Weekly è un ampio database sui progetti cinematografici in uscita, che include una logline, una breve sinossi (da una a due frasi) che cattura l’essenza della narrazione di un film.

Per quanto riguarda il film sui Teen Titans, sembra che il film possa ispirarsi alla run del 2016 della DC Rebirth dei Teen Titans di Benjamin Percy e Jonboy Meyers.

Di cosa parla la serie a cui potrebbe ispirarsi il film su Teen Titans?

In questa serie, Damian Wayne vuole dimostrare a suo padre e a suo nonno di essere in grado di ereditare l’eredità del Cavaliere Oscuro e di non essere affatto come suo nonno, Ra’s al Ghul.

Le cose iniziano con Ra’s che, nel giorno del suo compleanno, invia a Damian un messaggio in cui gli comunica che una nuova schiera di reclute della Lega degli Assassini si è appena diplomata e che è stata mandata a uccidere la prossima generazione di supereroi come prova delle loro abilità.

La serie si trasforma in una competizione tra Damian e Ra’s per vedere se il primo ha davvero abbandonato i suoi modi da assassino ed è diventato un eroe come suo padre.

I lettori di lunga data dei fumetti Teen Titan e i fan della serie animata sono già in rivolta per il fatto che sembra che il film possa saltare l’era di Dick Grayson della squadra e che la logline non menziona Cyborg. Va detto che i logline dei film pubblicati su Production Weekly non sono sempre accurati al 100%, quindi per il momento questo film è da considerarsi una voce di corridoio.