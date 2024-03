Scott Derrickson dirigerà un adattamento del classico romanzo di Davis Grubb del 1953 The Night of the Hunter per la Universal Pictures, lavorando sulla sua sceneggiatura scritta con C. Robert Cargill, suo collaboratore di lunga data su Black Phone, Doctor Strange e altri progetti.

The Night of the Hunter ruota attorno a Harry Powell, un serial killer che si finge predicatore, che sposa una vedova esclusivamente per avere accesso alla fortuna nascosta del marito defunto. I figliastri di Powell, John e Pearl, diventano il bersaglio della sua incessante ricerca dei soldi nascosti dal padre.

Divenuto subito un bestseller e finalista al National Book Award, The Night of the Hunter è stato il primo dei 10 romanzi di Grubb. In precedenza, il libro era stato adattato in un film classico, distribuito dalla United Artists nel 1955. Charles Laughton ha diretto l’opera con Robert Mitchum.

Attualmente, Derrickson e Cargill stanno lavorando al loro prossimo film, con Miles Teller, Anya Taylor-Joy e Sigourney Weaver, per Skydance e Apple. Successivamente, Derrickson si riunisce con Uni e Blumhouse nel sequel del suo film horror di successo Black Phone, con Ethan Hawke, che ha incassato oltre 161 milioni di dollari in tutto il mondo nel 2021. La produzione del seguito inizierà questo autunno.

Oltre a The Black Phone e Doctor Strange, Scott Derrickson ha diretto titoli tra cui Liberaci dal male, Sinister, The Day the Earth Stood Still e L’esorcismo di Emily Rose. Co-sceneggiatore di Derrickson per Black Phone, Doctor Strange e Sinister, Cargill è stato anche produttore del titolo precedente. Derrickson e Cargill sono rappresentati da WME e Brillstein Entertainment Partners.