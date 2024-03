Dopo una carriera pluridecennale e la vittoria dell’Oscar per Everything Everywhere All At Once, l’attore Ke Huy Quan è pronto per recitare in un nuovo film d’azione. Come riportato da Deadline, giovedì la Universal Pictures ha infatti annunciato di aver programmato l’uscita di With Love, un nuovo film con Quan, per il 7 febbraio 2025. With Love sarà il debutto alla regia di Jonathan Eusebio, che è stato regista di seconda unità e coordinatore degli stunt in progetti come Violent Night e Obi-Wan Kenobi. I dettagli della trama non sono ancora stati resi noti. La 87North di David Leitch e Kelly McCormick (Bullet Train, The Fall Guy) produrrà With Love, scritto da Luke Passmore a partire da una sceneggiatura originale di Josh Stoddard (Warrior, Kaleidoscope) e Matthew Murray.

Ke Huy Quan, da Loki a With Love

Dopo il suo ruolo in Everything Everywhere All At Once, Ke Huy Quan è entrato a far parte del Marvel Cinematic Universe con la seconda stagione di Loki, in cui ha interpretato il tecnico della Time Variance Authority Ouroboros. Come ha rivelato il produttore esecutivo di Loki, Kevin Wright, prima dell’inizio della stagione, far entrare Quan nell’ovile è stato un processo unico. “Eravamo a Londra, quindi avevo almeno una versione dei nostri copioni“, ha spiegato Wright. “Per come funziona il processo, vengono sempre riscritti, ma OB era lì dentro e la sua scena di introduzione era quasi esattamente quella scritta in origine”.

“Stavamo facendo il casting e Everything Everywhere All at Once era in programmazione a Los Angeles e a New York, ma non era ancora uscito a livello nazionale. Credo che sarebbe uscito la settimana successiva. Abbiamo ricevuto una telefonata dal nostro direttore del casting che ci ha detto: “Ehi, sto per mettere insieme una lista per OB – solo i primi pensieri. Ma prima di farlo, credo che dovreste incontrare Ke, e credo che dovrebbe essere Ke. Penso che dovreste incontrarlo al più presto, perché probabilmente entro lunedì avrà un sacco di offerte per diverse cose“.

“Così quel venerdì io, Justin e Aaron, due dei nostri registi, siamo andati a fare un incontro con Ke“, ha aggiunto Wright. “Gli abbiamo proposto la serie e il personaggio. Abbiamo condiviso con lui la scena di introduzione e forse la sceneggiatura completa. E poi abbiamo chiamato i pezzi grossi quel lunedì; Kevin Feige si è messo al telefono con lui e gli ha detto: ‘Ke, so che hai letto il copione. So che hai parlato con i ragazzi. Pensiamo davvero che dovresti farlo. Voglio davvero che tu entri a far parte della famiglia Marvel”. E lui aveva già deciso durante il fine settimana. Era come se dicesse: “Ci sono. Sono un grande fan di questo universo da molto tempo“.