Avengers: Secret Wars, nel film Spider-Man potrebbe indossare il celebre costume nero

Nella scena post-credits di Spider-Man: No Way Home apprendiamo che Eddie Brock era a sua volta stato trasportato su Terra-616 e che quando viene riportato nel suo Universo un frammento di Venom rimane in quello che conosciamo come il principale degli universi del MCU. Ad oggi questa presenza non ha avuto seguito nel MCU, ma il film Avengers: Secret Wars potrebbe finalmente affrontare la cosa.

Secondo un nuovo rumor condiviso da @AlexFromCC di The Cosmic Circus, il simbionte lasciato nel MCU avrà infatti un ruolo in Avengers: Secret Wars. Questo è tutto ciò che sappiamo per ora, ma dove meglio potrebbe Peter indossare la tuta nera se non in un film che condivide il nome con la serie di fumetti in cui l’ha indossata per la prima volta? Resta da vedere se il Multiverso significherà che il Venom di Tom Hardy si unirà a lui.

Certo, se la cosa fosse confermata si tratterebbe di una lunga attesa, dato che Avengers: Secret Wars è attualmente previsto per il 2027. Da quanto emerge in rete i fan sperano in realtà che il simbionte possa comparire già in Spider-Man 4, i cui lavori di sviluppo sarebbero attualmente in corso. Foto del set di Venom: The Last Dance hanno confermato che il threequel si svolgerà pochi istanti dopo il ritorno di Brock alla sua realtà, per cui qualche accenno potrebbe essere inserito già in questo film.

Quando uscirà Avengers: Secret Wars?

Originariamente previsto per il 2025, Avengers: Secret Wars è stato posticipato al 2027 a causa dei ritardi di produzione causati dagli scioperi di Hollywood insieme ad Avengers 5. Entrambi i film non hanno ancora un regista. Si tratta del sesto capitolo della serie di film di successo Avengers. Dovrebbe concludere la Fase 6 del Marvel Cinematic Universe e la Saga del Multiverso.

I fan attendono da tempo la notizia di un potenziale adattamento live-action dell’iconica serie di fumetti, che vede vari eroi e cattivi Marvel essere catturati da un’entità cosmica nota come Beyonder, dove poi si scontrano su un pianeta chiamato Battleworld. Ad oggi non ci sono però certezze sul cast anche se voci sempre più insistenti parlano di Hugh Jackman e Tobey Maguire nuovamente nei panni di Wolverine e Spider-Man come leader di alcune fazioni di Avengers.