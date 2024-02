I Marvel Studios hanno introdotto il Peter Parker del MCU in Captain America: Civil War, con Tom Holland che ha preso il posto di Andrew Garfield dopo aver interpretato l’eroe nei film di The Amazing Spider-Man.

Era il 2016 e l’anno successivo uscì nelle sale Spider-Man: Homecoming. Jon Watts è salito a bordo per dirigere quel reboot, tornando poi in cabina di regia per Spider-Man: Far From Home e per Spider-Man: No Way Home, che ha battuto il record (contribuendo a rilanciare il cinema) nel 2021.

Non è un segreto che Jon Watts abbia faticato a concludere la sua trilogia, soprattutto a causa della vastità del film e delle difficoltà imposte alla produzione dal COVID-19. Da allora, il regista ha abbandonato la regia del reboot dei Fantastici Quattro dei Marvel Studios per dedicarsi allo sviluppo di Star Wars: Skeleton Crew per Lucasfilm e Disney+. La domanda ora è: tornerà a occuparsi di Spider-Man 4?

Da tempo si vociferava che non sarebbe tornato e, secondo lo scooper @MyTimeToShineH, “sono riuscito a confermare che Jon Watts non tornerà a dirigere lo Spider-Man 4 di Tom Holland“.

Chi dirigerà Spider-Man 4?

Drew Goddard, che in precedenza ha lavorato a Daredevil e allo sfortunato Sinister Six, è stato nominato come probabile sostituto e una nuova trilogia potrebbe trarre beneficio da una serie di occhi nuovi. Il lavoro di Watts su Spider-Man è stato comunque stellare e la sua visione del wall-crawler ci mancherà senza dubbio.

“Quando stavamo preparando [Spider-Man] Homecoming, le discussioni erano sempre incentrate su come fare qualcosa che non si fosse mai visto prima con Peter Parker“, ha detto il regista a proposito della sua visione della trilogia lo scorso anno. “Questo ti porta a percorrere un paio di strade diverse e a fare cose come far scoprire al suo migliore amico la sua identità, far scoprire a sua zia e poi, alla fine dell’ultimo film, far scoprire al mondo intero“.

“È stato divertente giocare con questi nuovi aspetti. Ma alla fine è stato bello poter far confluire tutto nella semplice storia di Spider-Man. Ci siamo presi tutto il tempo necessario per raccontare il primo numero di Spider-Man, la storia delle origini“.

Non si sa ancora quando Spider-Man 4 uscirà, ma con le voci che girano sul fatto che Peter sarà uno dei protagonisti del prossimo film degli Avengers, sicuramente dovrà arrivare nelle sale prima del 2026.

Recentemente è stato riferito che i Marvel Studios e la Sony Pictures sono ai ferri corti sulla scelta di fare del film un’avventura di strada o un’altra avventura multiversale con Tobey Maguire e Andrew Garfield.