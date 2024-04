Biancaneve: nuovi dettagli sui sette “nani” e sulla principessa “indipendente” di Rachel Zegler

Gli aggiornamenti sul prossimo remake live-action di Biancaneve sono stati davvero scarsi da quando la Disney ha fatto debuttare la prima immagine ufficiale di Rachel Zegler (Shazam! Fury of the Gods, Westside Story) nei panni della principessa e dei suoi sette compagni in CGI, ma alcuni nuovi (presunti) dettagli sulla trama stanno facendo il giro del web.

L’anno scorso sono state diffuse online alcune foto del set in cui compariva un gruppo di attori in costume di dimensioni normali, che hanno portato alcuni a ipotizzare che i classici Sette Nani fossero stati sostituiti.

Secondo l’insider Daniel Richtman, questi individui formeranno in realtà una squadra di “banditi” messi insieme dal personaggio di Andrew Burnap, Jonathan (che sostituisce il Principe), e Biancaneve avrà ancora i suoi sette piccoli alleati, anche se non saranno chiamati Nani.

Daniel Richtman ha anche sentito dire che Biancaneve sarà “più indipendente e guiderà una ribellione contro la strega cattiva” e che faranno “qualcosa di diverso” con l’intero scenario della mela avvelenata (anche se non sa esattamente cosa).

Per quanto riguarda la qualità del film stesso, ci sono notizie contrastanti. A Daniel Richtman è stato detto che i test-screening sono andati molto bene e che il film è “fantastico“, il che contraddice quello che abbiamo sentito, che è più simile a quanto segue:

I actually can refute this @DanielRPK report. As I said months ago that it was in trouble before they moved it back a year, it actually is testing poorly and those involved don’t have much hope for it. The film is a mess and not working despite reshoots. #SnowWhite https://t.co/cPCsh1FDIE — EmpireCity Box Office (@EmpireCityBO) April 18, 2024

Rachel Zegler ha commentato la foto ufficiale poco dopo la sua pubblicazione online.

“Si tratta di una cosa iconica a cui la gente tiene molto. Non voglio rovinare tutto per nessuno, incluso me stesso. Gli sceneggiatori, Marc Webb e tutto il nostro team di produzione. La storia è un po’ diversa. Siamo riusciti a fare “Whistle While You Work“, il che mi ha reso davvero felice ed eccitato. Ero davvero nervoso più che altro per l’elemento tecnico. È uscita l’immagine del first look… e nel film c’è molta CGI“.

“La maggior parte di quella giornata l’ho trascorsa cantando a vuoto“, ha proseguito Rachel Zegler. “Sono sicuro che anche voi sapete come può essere. C’erano molti pupazzi e CGI in post-produzione. È stato davvero intenso. Ci sono molti bloopers di me che lancio una scopa e la lascio cadere a terra, perché a quanto pare è così che si lanciano le cose ai personaggi in CGI. Ma è stato molto divertente!“.

Chi altro reciterà nel film Disney Biancaneve?

Diretto da Marc Webb di The Amazing Spider-Man, Biancaneve della Disney è un remake del film d’animazione del 1937 Biancaneve e i sette nani. Con una sceneggiatura scritta da Greta Gerwig e Erin Cressida Wilson, il film è interpretato anche da Gal Gadot nel ruolo della Regina Cattiva, Andrew Burnap nel ruolo di Jonathan, Ansu Kabia nel ruolo del Cacciatore e Martin Klebba nel ruolo di Brontolo.

Dopo essere stato ritardato a causa dello sciopero della Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), l’uscita di Biancaneve della Disney è attualmente prevista per il 21 marzo 2025. Questo progetto fa parte della crescente lista della Disney di prossimi progetti live-action, tra cui Moana, Hercules, Lilo & Stitch e Bambi.