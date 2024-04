Star Wars: The Acolyte, David Harewood farà parte del cast in un ruolo misterioso

Il primo trailer di Star Wars: The Acolyte può aver suscitato reazioni contrastanti da parte di alcuni fan, ma tra l’ambientazione della serie e l’impressionante cast, è difficile non essere incuriositi dal primo progetto live-action di Lucasfilm ambientato durante l’era dell’Alta Repubblica.

Ambientato centinaia di anni prima degli eventi de La minaccia fantasma, ci aspettiamo che The Acolyte riveli il ritorno dei Sith e il motivo per cui abbiamo trovato i Jedi in un tale senso di disordine all’inizio dei prequel (potremmo anche incontrare il futuro Maestro dell’Imperatore Palpatine).

Ora è stata rivelata un’altra aggiunta alla serie. Intervistato da The Hot Mic, lo scooper Jeff Sneider ha rivelato che David Harewood, noto per aver interpretato Martian Manhunter in Supergirl, si è unito a Star Wars: The Acolyte in un piccolo ruolo misterioso.

Alcuni fan probabilmente si sbizzarriranno, ipotizzando che Harewood interpreti un qualsiasi personaggio iconico di Star Wars; tuttavia, il suo ruolo potrebbe essere esattamente come viene descritto: un breve ruolo di supporto di un attore che molti di voi riconosceranno!

David Harewood è diventato un personaggio fisso dell’Arrowverse, apparendo anche in serie come Arrow e The Flash. Tra gli altri crediti figurano Doctor Who, Blood Diamond e Alan Wake II.

“È una posizione, essenzialmente, che qualcuno deve ricoprire o in cui deve entrare“, ha detto la showrunner Leslye Headland a proposito del significato del titolo di Star Wars: The Acolyte. “Con i Sith sappiamo che c’è un Maestro, sappiamo che c’è un Apprendista. Ma nel deep EU [Universo Espanso], c’è il concetto di Accolito, che è sotto l’Apprendista. Quindi è da lì che ho preso il titolo“. “È una storia con diverse rivelazioni, nuovi indizi e nuove informazioni a ogni episodio”, ha aggiunto. “Non è solo un mistero da scoprire. Non è diverso da Bambola russa. È quasi come una spirale: scava sempre più in profondità“.

Chi è il cast di Star Wars: The Acolyte?

Star Wars: The Acolyte è scritto e prodotto esecutivamente da Leslye Headland (Russian Doll), che sarà anche showrunner. Insieme alla Stenberg ci sono Lee Jung-jae (Squid Game), Dafne Keen (His Dark Materials), Rebecca Henderson (Inventing Anna), Dean-Charles Chapman (1917), Carrie-Anne Moss (The Matrix), Manny Jacinto (The Good Place), Jodie Turner-Smith (After Yang), Charlie Barnett (Russian Doll) e l’ex stao della trilogia sequel di Star Wars, Joonas Suotama, che interpreta un nuovo personaggio sotto forma di maestro Jedi Wookiee.

Tutto quello che sappiamo su Star Wars: The Acolyte

Star Wars: The Acolyte è l’annunciata serie tv parte del franchise di Star Wars creata da Leslye Headland. La serie tv è ambientato alla fine dell’era dell’Alta Repubblica prima degli eventi dei principali film di Star Wars.

Star Wars: The Acolyte è ambientato alla fine dell’era dell’Alta Repubblica in un mondo di “segreti oscuri e poteri emergenti del lato oscuro”, circa 100 anni prima di Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (1999). Un’ex Padawan si riunisce con il suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma le forze che affrontano sono più sinistre di quanto avessero mai previsto.

Nel cast della serie tv protagonisti sono Amandla Stenberg come ex padawan, Lee Jung-jae come Maestro Jedi, Manny Giacinto, Dafne Keen come una giovane Jedi, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson nei panni di Vernestra Rwoh, un cavaliere Jedi prodigio. Charlie Barnett come un giovane Jedi, Dean-Charles Chapman, Carrie-Anne Moss come una Jedi, Margherita Levieva, Joonas Suotamo nei panni di Kelnacca, un maestro Jedi Wookiee.