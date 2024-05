Chris Hemsworth in trattative per recitare nel film crossover tra Transformers e G.I. Joe

L’attore Chris Hemsworth, attualmente al cinema come villain in Furiosa: A Mad Max Saga (qui la recensione), è in trattative per unirsi a un altro blockbuster. Dopo aver interpretato Thor della Marvel e il cattivo squilibrato Dementus nel film poc’anzi citato, Variety riporta infatti che Hemsworth è in trattative per recitare nell’annunciato crossover tra i franchise di Transformers e G.I. Joe della Paramount. Per il momento non sono stati forniti dettagli sul personaggio che Chris Hemsworth potrebbe andare ad interpretare, anche se si parla di un ruolo da protagonista.

Per Chris Hemsworth si tratterebbe del secondo ruolo nel franchise di Transformers, in quanto è già protagonista del film d’animazione “Transformers One”. Nel film, che uscirà nelle sale il 20 settembre, interpreta il giovane Optimus Prime, quando era conosciuto solo come Orion Pax. Nel film crossover tra i due franchise, tuttavia, si presume avrà un ruolo che lo vedrà presente in carne ed ossa davanti la macchina da presa. Non resta a questo punto che attendere maggiori informazioni a riguardo.

Cosa c’è da sapere sul crossover tra Transformers e G. I. Joe

Il crossover tra Transformers e G.I. Joe è stato annunciato per la prima volta nel film dello scorso anno, Transformers: Il risveglio, e confermato ufficialmente dalla Paramount al CinemaCon di quest’anno. Alla fine di Transformers: Il risveglio, il personaggio di Anthony Ramos, Noah, incontra un losco agente governativo di nome Agente Burke, interpretato dalla star di “House of Cards” Michael Kelly.

Dopo aver salvato il mondo con gli Autobot, l’agente consegna a Noah un biglietto da visita e si scopre che Burke lavora per i G.I. Joe, una squadra speciale di commando. I due popolari marchi degli anni ’80 si sono già incrociati nei fumetti Marvel, ma questa è la prima volta che si incontrano sul grande schermo.

A febbraio, il produttore Lorenzo di Bonaventura aveva dichiarato a ComicBook che “manterremo la promessa che abbiamo fatto“, riferendosi alla scena che anticipava un crossover tra i Transformers e i G.I. Joe. “Ne abbiamo parlato fin dall’inizio del franchise perché i fan ci hanno chiesto: “Dai, quando farete un crossover?””, ha detto di Bonaventura. “La verità è che ci sono così tanti grandi personaggi dei Transformers che non ci sembrava il caso di affrettarci ad inserire anche i G. I. Joe. Si vuole ricercare un modo organico per farlo, altrimenti sembra solo un esercizio cinico“.