I Fantastici Quattro: Gli Inizi, uno spot televisivo rivela finalmente Galactus

I Fantastici Quattro: Gli Inizi sta per entrare nel suo secondo weekend al cinema e, dopo un incasso stimato di 7,4 milioni di dollari giovedì, è probabile che il film concluda il weekend con altri 45-47 milioni di dollari. Si tratta di un calo del 61% nel mercato USA.

Non è un risultato né eccezionale né particolarmente negativo. Ma è all’estero che I Fantastici Quattro: Gli Inizi potrebbe incassare la maggior parte dei suoi incassi. Il contrario vale per Superman, che ha incassato 300 milioni di dollari solo in Nord America.

Fino a pochi giorni fa, I Fantastici Quattro: Gli Inizi aveva incassato circa 250 milioni di dollari in tutto il mondo, quindi scommettete che supererà facilmente i 300 milioni di dollari entro la fine del weekend (forse 400 milioni di dollari, a seconda di come andrà questa settimana). Il reboot dovrebbe concludere la sua corsa tra i 500 e i 600 milioni di dollari.

I Marvel Studios, nel frattempo, hanno pubblicato un altro spot televisivo per il film, rivelando finalmente le immagini ufficiali di Galactus in tutto il suo enorme splendore. A parte l’immagine promozionale, questo è il nostro primo vero sguardo al Divoratore di Mondi… ammesso che non l’abbiate già visto sul grande schermo!

Gran parte di questo promo di 30 secondi è dedicato alla scena finale di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, quindi è meglio voltare pagina ora se avete intenzione di guardare il film per la prima volta questo fine settimana.