Mercoledì – Stagione 1: cosa ricordare prima della stagione 2

In vista dell’arrivo della Stagione 2 di Mercoledì su Netflix, è il momento perfetto per rinfrescarsi la memoria su tutto ciò che è accaduto nella prima stagione. In questo articolo ripercorriamo i colpi di scena principali, i segreti svelati e i misteri rimasti in sospeso che hanno reso la serie un successo globale. Esamineremo anche gli indizi disseminati negli episodi che potrebbero anticipare gli sviluppi della nuova stagione, tra vecchi nemici, nuove alleanze e il destino ancora incerto della protagonista. Un recap completo, dunque, per prepararsi al meglio al ritorno della giovane Addams interpretata da Jenna Ortega.

La famiglia Addams ha dei poteri

Poco prima di essere mandata alla Nevermore Academy, Mercoledì inizia ad avere visioni psichiche. È ciò che le mostra che la squadra di nuoto ha preso di mira Pugsley (Isaac Ordonez) nella scuola normale che frequentavano prima che lei scatenasse la sua punizione a base di piranha durante l’allenamento di nuoto. Con il progredire della stagione, questo la porta a scoprire il suo legame con Goody Addams, la sua antenata di Jericho che fu emarginata durante l’era dei pellegrini dal fondatore della città Joseph Crackstone, un sostenitore dell’uccisione di tutti gli emarginati durante l’era della caccia alle streghe.

Morticia ha ucciso un uomo

Pur essendo la studentessa modello di Nevermore durante il suo periodo all’accademia, Morticia (Catherine Zeta-Jones) ha salvato la scuola uccidendo Garrett Gates, un discendente di Joseph Crackstone che era ossessionato da lei e voleva continuare la tradizione familiare di sterminare la società degli emarginati della città. Gomez (Luiz Guzman) si è preso la colpa per la sua amata – sono anime gemelle da quando si sono incontrati a Nevermore – mentre la città ha insabbiato il tentativo di Gates di distruggere la scuola. Questo pezzo di storia emerge come uno dei primi casi di Mercoledì, con l’intento di creare una frattura tra lei e la sua famiglia, ma alla fine li avvicina quando lei riabilita il nome di suo padre.

Amici o nemici

Nonostante la sua riluttanza a stringere legami con gli altri, Mercoledì si fa un discreto numero di amici (e nemici). La sua improbabile amicizia con Enid Sinclair (Emma Myers), la sua colorita opposta e compagna di stanza licantropa, aiuta Mercoledì a identificarsi con i suoi coetanei, che la aiutano a risolvere il mistero di Crackstone. Anche la sua iniziale rivale, la potente sirena Bianca Barclay (Joy Sunday), finisce per sviluppare un reciproco rispetto per proteggere i loro coetanei dagli attacchi che il corpo studentesco subisce per mano di una misteriosa creatura nel bosco che è collegata a tutto questo.

La notte del Rave n’ Dance, sabotata dai bulli della città, Eugene (Moosa Mostafa), suo primo alleato e compagno emarginato tra i reietti, rischia di morire per mano del mostro. Così, tutti i rancori tra gli studenti della Nevermore vengono messi da parte per affrontare insieme il mostro di Jericho e le minacce di Crackstone. L’ex di Bianca, Xavier – per la quale la protagonista sembra provare qualcosa – incoraggia Mercoledì a unirsi alla società segreta della scuola, i Nightshades, fondata per proteggere gli emarginati. Tuttavia Mercoledì rifiuta, perché non vuole essere oscurata dall’eredità di sua madre come membro.

Una cotta con molto da nascondere

All’inizio della stagione, Mercoledì incontra in città un ragazzo che è il figlio dello sceriffo. Tyler (Hunter Doohan) la aiuta a tirarla fuori dai guai con suo padre, ma nutre anche una cotta per lei. Mentre lavora per scoprire l’identità del mostro, è accecata dai suoi sentimenti per il ragazzo. Dopo il loro primo bacio, però, capisce che lui era il mostro fin dall’inizio. Si scopre così che il segreto della famiglia di Tyler è che sua madre era una Hyde, una persona dotata della doppia identità, umana e mostruosa. Un tipo di creatura così imprevedibile e pericolosa che Nevermore non permette loro di frequentare la scuola.

Il ruolo di Mano

Mentre lo show si concentra sui giovani strani e insoliti dell’universo degli Addams, anche altri membri della famiglia si uniscono al divertimento. C’è un divertente cameo dello zio Fester (Fred Armisen) che ricorda che si tratta sempre di una vicenda della famiglia Addams. La mano mozzata Mano divide la stanza con Enid e Mercoledì per vegliare su di lei per conto di Gomez e diventa un membro fondamentale del gruppo. È Mano che spinge Mercoledì a uscire dal suo guscio emotivo chiuso a chiave; inoltre, fa amicizia con gli studenti che vogliono entrare in contatto con Mercoledì.

Prima che Mercoledì possa scoprire l’identità della persona che controlla Tyler, Mano si avvicina troppo e viene brutalmente attaccato prima di vedere il volto di Laurel Gates, la sorella di Garrett, che torna per vendicarsi attraverso l’Hyde di quanto fatto a suo fratello e portare a compimento l’eredità dei Crackstone. Questo spinge l’intero corpo studentesco a sostenere Mercoledì contro la narrativa della città secondo cui lei è il pericolo che minaccia la scuola. Mentre la situazione si surriscalda e Joseph Crackstone viene evocato insieme all’Hyde per una resa dei conti finale, Enid finalmente riesce a trasformarsi in lupo per affrontare il mostro.

Mercoledì contro Mercoledì

Christina Ricci, la Mercoledì Addams degli iconici film degli anni ’90, si rivela essere Laurel Gates, che si è finta insegnante alla Nevermore Academy. Uccide la preside della scuola e rapisce Mercoledì per usare il suo sangue per resuscitare Joseph Crackstone, in modo da poter scatenare la vendetta sugli emarginati una volta per tutte. Laurel lascia Mercoledì a morire dissanguata, ma anche Goody Addams viene evocata dagli eventi soprannaturali e usa Mercoledì come tramite per contrattaccare, guarendola nel frattempo. Mentre Crackstone cerca di dare fuoco alla Nevermore, Mercoledì lo distrae mentre Bianca aiuta a sferrare il colpo mortale e distruggerlo.

Laurel si precipita dunque su Mercoledì e le due iniziano a lottare, in un momento meta davvero fantastico e appagante. Il testimone viene opportunamente passato quando la Mercoledì di Ortega sferra un colpo devastante a Laurel. Anche se non sappiamo se Laurel sia sopravvissuta al colpo alla testa, ma Tyler viene portato via in custodia. La stagione si conclude dunque con Xavier, finalmente scagionato e Mercoledì che parte per le vacanze estive, dopo aver ricevuto in dono da Xavier stesso il suo primo telefono cellulare.

Il ragazzo chiede a Mercoledì di scrivergli un messaggio ma, durante il rientro a casa, è lei a riceverne uno. Qualcuno (con un numero sconosciuto) le invia infatti sul cellulare delle foto che la ritraggono e un messaggio che dice “ti tengo d’occhio“. Intanto, all’interno del furgone blindato della polizia, Tyler, pesantemente incatenato, si trasforma nuovamente in Hyde, segno che la minaccia che rappresenta potrebbe non essere stata del tutto debellata. Con questo mistero ancora da risolvere, la stagione 1 di Mercoledì ci traghetta direttamente nella seconda.