Il comico, scrittore, produttore ed ex conduttore di late-night vincitore di un Emmy Conan O’Brien è stato scelto per presentare la 97a edizione degli Oscar 2025, come annunciato dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. La notizia infrange le speranze dei fan Marvel che volevano una co-conduzione di Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

Questo segna la prima volta di O’Brien come conduttore, dopo due anni consecutivi con Jimmy Kimmel come presentatore. L’incarico arriva anche dopo che O’Brien ha vinto un Emmy per il miglior speciale di varietà (live), da una cerimonia che ha prodotto oltre 20 milioni di spettatori.

Fedele alla sua forma, O’Brien ha risposto con umorismo all’annuncio. “L’America lo ha chiesto e ora sta succedendo: il nuovo Cheesy Chalupa Supreme di Taco Bell. In altre notizie, sono io a presentare gli Oscar”, ha detto.

“Siamo emozionati e onorati di avere l’incomparabile Conan O’Brien a presentare gli Oscar quest’anno”, hanno affermato il CEO dell’Academy Bill Kramer e la presidente Janet Yang in una dichiarazione congiunta. “È la persona perfetta per guidare la nostra celebrazione globale del cinema con il suo umorismo brillante, il suo amore per i film e la sua competenza nella TV in diretta. La sua straordinaria capacità di entrare in contatto con il pubblico unirà gli spettatori per fare ciò che gli Oscar sanno fare meglio: onorare i film e i registi spettacolari di quest’anno”.

Conan O’Brien presenterà la cerimonia della Notte degli Oscar 2025

Craig Erwich, presidente del Disney Television Group, ha sottolineato l’idoneità di O’Brien per il ruolo. “Conan è una voce comica preminente, il cui successo decennale è caratterizzato dal suo umorismo e dalla sua prospettiva distintivi”, ha affermato Erwich. “Si unisce a un elenco iconico di grandi comici che hanno ricoperto questo ruolo e siamo così fortunati ad averlo al centro della scena per gli Oscar”.

Anche i produttori esecutivi dello show, Raj Kapoor e Katy Mullan, hanno espresso entusiasmo per la scelta, sottolineando le comprovate capacità di O’Brien nella televisione in diretta e il suo senso dell’umorismo unico. “Conan ha tutte le qualità di un grande presentatore degli Oscar: è incredibilmente spiritoso, carismatico e divertente e ha dimostrato di essere un maestro della televisione di eventi dal vivo”, hanno affermato. “Non vediamo l’ora di lavorare con lui per offrire uno spettacolo fresco, emozionante e celebrativo per la serata più importante di Hollywood”.

O’Brien è famoso per i suoi due decenni di mandato come presentatore di programmi di seconda serata, tra cui programmi come “Late Night With Conan O’Brien”, “The Tonight Show With Conan O’Brien” e “Conan”. Prima della sua ascesa nella televisione di seconda serata, ha costruito una carriera come scrittore per “Saturday Night Live” della NBC e “The Simpsons” della Fox. Attualmente conduce il famoso podcast “Conan O’Brien Needs a Friend” e ha recentemente recitato nel programma di viaggio “Conan O’Brien Must Go”. Nel corso della sua carriera, O’Brien è stato candidato a 31 Emmy, vincendone cinque.

Gli Oscar si terranno al Dolby Theatre presso l’Ovation Hollywood e saranno trasmessi in diretta in oltre 200 territori in tutto il mondo. La trasmissione andrà in onda in diretta su ABC domenica 2 marzo 2025 alle 19:00 ET/16:00 PT. Uno spettacolo pre-red carpet precederà la cerimonia alle 18:30 ET/15:30 PT.