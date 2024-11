Cobra Kai 6 – parte 2, la spiegazione del finale e cosa aspettarci dall’evento finale

Cobra Kai 6 – parte 2, la seconda parte della sesta e ultima stagione di Cobra Kai è ora in streaming su Netflix. I fan possono guardare cinque nuovi episodi della serie originale di successo di Netflix. Abbiamo guardato tutti e cinque gli episodi della seconda parte e devo parlare del finale della seconda parte della stagione 6 di Cobra Kai.

È assolutamente il finale più folle di un episodio di Cobra Kai da… probabilmente da sempre. È persino più folle del finale della seconda stagione di Cobra Kai, quando Robby (Tanner Buchanan) ha quasi ucciso Miguel (Xolo Maridueña).

Powered by

Spoiler sul finale di Cobra Kai 6 – parte 2, episodio 10, “Eunjangdo”.

Tory e Kwon arrivano alle semifinali di Sekai Taikai

Cobra Kai. (Da sinistra a destra) Alicia Hannah-Kim nel ruolo di Kim Da-Eun, Daniel Kim nel ruolo di Yoon, Peyton List nel ruolo di Tory Nichols, Brandon H. Lee nel ruolo di Kwon, Martin Kove nel ruolo di John Kreese in Cobra Kai. Cr. Curtis Bonds Baker/Netflix © 2024 / Netflix

L’episodio 10 di Cobra Kai 6 – parte 2 inizia in modo abbastanza innocente. Ci sono stati alcuni combattimenti epici nel corso dei cinque episodi del Sekai Taikai, ma stiamo arrivando alle finali. Robby ha sconfitto Kwon (Brandon H. Lee) di Cobra Kai per raggiungere le semifinali. Anche Tory (Peyton List) è stata espulsa dalla competizione per i Cobra Kai, che quindi sono ufficialmente esclusi dalla gara, mentre Robby e Samantha (Mary Mouser) si dirigono verso le semifinali nelle rispettive fasce.

Comunque, proprio mentre Kreese (Martin Kove) si prepara a uccidere Terry Silver (Thomas Ian Griffith), viene convocata una riunione d’emergenza. A quanto pare, Sensei Ivanov e il suo dojo sono stati espulsi dalla competizione dopo essere risultati positivi ai test sulle droghe che migliorano le prestazioni. Tory e Kwon prendono il posto dei concorrenti squalificati in semifinale. E indovinate contro chi si batterà Tory in semifinale? È Sam, una delle sue migliori amiche e sua ex nemesi.

È una svolta piuttosto dura, ma siamo pronti per la battaglia finale tra Sam e Tory. Vogliamo anche vedere Robby e Kwon combattere di nuovo. C’è ancora del cattivo sangue.

Durante l’incontro di semifinale di Robby contro Axel, scoppia un’enorme rissa.

Sfortunatamente, non riusciamo a vedere Tory contro Sam in semifinale perché durante l’incontro di Robby contro Axel scoppia un’enorme rissa. Nel terzo incontro, dopo che Kwon e Zara sono passati alla finale, Robby combatte contro Axel. È sovrastato, ma resiste. Axle spinge Robby fuori dal ring e Kwon lo colpisce con un colpo basso. Miguel e i concorrenti del Miyago-Do vedono l’accaduto e scendono in campo. Miguel si scontra con Axel e Gunther e gli organizzatori del Sekai Taikai intervengono per richiamare tutti sul tappeto. Subito dopo, Gunther viene messo al tappeto da Sensei Ivanov, ancora arrabbiato per la squalifica.

A quel punto si scatena l’inferno! È una delle sequenze di combattimento più grandi e intense che abbiamo mai visto in questo show. Tutti i concorrenti dei dojo iniziano a sfogare le loro settimane di drammi l’uno sull’altro. È un caos assoluto. Ci sono diversi dojo che lavorano insieme, persino Cobra Kai e Miyagi-Do si alleano per sconfiggere alcuni degli altri dojo. È una situazione selvaggia!

Vediamo Johnny (William Zabka) e Daniel (Ralph Macchio) affrontare Wolf (Lewis Tan). A questo punto Kreese fa la sua mossa. Segue Silver fuori dalla rissa per ucciderlo, ma quando arriva si accorge che il coltello gli è stato tolto di mano.

Kreese e Silver combattono e, proprio quando Silver sembra sul punto di sferrare il colpo del KO, Johnny interviene in aiuto del suo ex sensei e salva Kreese. È finalmente pronto a lasciarsi il passato alle spalle, un tema importante per Johnny nelle ultime sei stagioni. Purtroppo, la sua crescita personale viene interrotta da una morte importante.

Kwon muore mentre combatte contro Axel in Cobra Kai 6 – parte 2

Dopo essere stato preso a calci da Axel per aver combattuto contro Robby e Sam, Kwon trova il coltello di Kreese sul tappeto. Lo raccoglie e pensa di usarlo per uccidere Axel. I due provano a darsi un calcio a vicenda, ma Axel blocca Kwon, facendolo ruzzolare sul tappeto e non si rialza. Il coltello che intendeva usare gli si conficca nel petto e Kwon muore dissanguato sul tappeto. Alla fine non sappiamo chi vincerà il Sekai Taikai.

Cosa aspettarsi in Cobra Kai 6 – parte 3

Che episodio devastante di Cobra Kai. Non me l’aspettavo affatto, soprattutto dopo l’impegno e l’energia profusi per preparare le finali del Sekai Taikai. Ero certo che avremmo visto tutto questo in Cobra Kai stagione 6 parte 2.

Purtroppo, non sappiamo cosa succederà in Cobra Kai stagione 6, parte 3, sappiamo però che arriverò nel 2025. Si tratta di acque piuttosto inesplorate. Si tratta di acque piuttosto inesplorate. Ho la sensazione che non finiranno il Sekai Taikai, giusto? Robby e Axel dovrebbero riprendere la loro lotta per arrivare in finale, e la persona in finale, Kwon, è ormai morta.

Per quanto riguarda le ragazze, potremmo ancora vedere Sam e Tory combattere di nuovo, ma non credo che volessero davvero combattere l’una contro l’altra. Hanno già combattuto così tante volte.

Nonostante tutto, sarà interessante vedere cosa accadrà con la competizione. C’è stata tanta preparazione per questo, e sembrerebbe tutto inutile se non riuscissimo mai a scoprire chi vince. Forse questo è insensibile quando un concorrente è appena morto, e non è mia intenzione. Sono semplicemente curioso di sapere dove andrà a parare la storia.

Credo che negli ultimi cinque episodi vedremo che è arrivato il momento di abbandonare le rivalità. Questi scontri sono andati avanti per quasi quattro decenni per alcuni di questi personaggi, e anche più a lungo per altri. Tory chiede a Kim (Alicia Hannah-Kim) se tutti i sacrifici per diventare grande nel karate siano valsi la pena, e lei risponde: “Assolutamente sì”. Ma si capisce che sta mentendo.

Abbiamo già visto Johnny e Daniel, in qualche modo, lasciarsi il passato alle spalle. Sento che questo sarà il grande messaggio inviato nella terza parte della sesta stagione di Cobra Kai. Comunque ci si arrivi, è lì che arriveremo.