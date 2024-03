Courteney Cox è ufficialmente in trattativa per tornare in SCREAM VII

Dopo le recenti indiscrezioni, abbiamo ora la conferma che Courteney Cox, attrice di Friends, è in trattative per riprendere il ruolo di Gale Weathers in Scream VII...

Gale Weathers è l’unico personaggio di Scream ad essere apparso in tutti e sei i film, e il prossimo Scream VII non sarà l’unico a interrompere questa striscia.

Gli addetti ai lavori hanno confermato una recente indiscrezione secondo cui Courteney Cox sarebbe in trattative per riprendere il ruolo della reporter trasformata in autrice nel prossimo film di Scream, che vedrà anche il ritorno dell’iconica “final girl” Sidney Prescott dopo che Neve Campbell si era ritirata dall’ultimo film per una disputa sulla retribuzione.

“Sidney Prescott sta tornando!” Ha scritto la Campbell su Instagram quando è stato ufficializzato il suo ritorno. “È sempre stato uno spasso e un onore poter interpretare Sidney nei film di Scream. Il mio apprezzamento per questi film e per ciò che hanno significato per me non è mai venuto meno. Sono molto felice e orgogliosa di dire che mi è stato chiesto, nel modo più rispettoso possibile, di riportare Sidney sullo schermo e non potrei essere più entusiasta“.

La decisione della Neve Campbell di tornare in Scream VII ha suscitato alcune polemiche a causa del licenziamento di Melissa Barrera per i post sui social media che Spyglass ha giudicato “antisemiti”. Molti fan ritengono che la Campbell avrebbe dovuto mostrare solidarietà alla sua ex co-protagonista e declinare l’offerta dello studio.

Melissa Barrera è stata interrogata sulla situazione in una recente intervista e, pur rifiutandosi di commentare la Campbell o di rivelare se si sono parlate, ha detto che avrebbe preso in considerazione l’idea di tornare in Scream VII per concludere la storia di Sam Carpenter.

“Ho imparato a non dire mai, ma dovrebbero anche accadere molte cose perché Sam torni. Per ora, la prossima pagina, il prossimo capitolo, e poi vedremo cosa ci riserverà il futuro“.

Cosa ci aspettiamo da Scream VII

Per quanto riguarda la signorina Weathers, l’ultima volta che l’abbiamo vista era sopravvissuta per un pelo a un brutale attacco di Ghostface e stava andando in ospedale.

I dettagli della trama di Scream VII non sono ancora stati resi noti, ma si dice che la storia si concentrerà su Sidney e Gale che dovranno affrontare una sorta di culto di Ghostface.

La regia di Scream VII sarà affidata al creatore e scrittore di Scream originale Kevin Williamson, mentre l’attore di Scream 3 Patrick Dempsey sarebbe in trattative per tornare a vestire i panni del detective Mark Kincaid.