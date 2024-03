The Batman: la causa legale svela perché Matt Reeves non ha diretto la versione di Ben Affleck

Una recente causa legale che sostiene che la Warner Bros. ha plagiato The Batman include una dichiarazione del regista Matt Reeves in cui fornisce alcune affascinanti informazioni sulla realizzazione del kolossal del 2022...

All’inizio di questa settimana, un giudice ha stabilito che la Warner Bros. non ha rubato la trama di The Batman a uno scrittore che aveva ideato una storia sul Cavaliere Oscuro tre decenni prima.

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Paul Engelmayer ha deciso che lo scrittore Christopher Wozniak ha effettivamente violato i diritti d’autore della DC Comics dopo che quest’ultima lo ha assunto come artista freelance nel 1990 quando ha scritto “The Ultimate Riddle” (L’enigma finale), successivamente ribattezzato “The Blind Man’s Hat” (Il cappello del cieco).

Wozniak ha affermato che “The Batman” era una copia della sua storia, ma Engelmayer sostiene che “The Blind Man’s Hat” ha intenzionalmente e senza consenso preso materiale dall’Universo DC ed è “pieno” di personaggi ed elementi della trama di Batman. I documenti del tribunale sono stati resi pubblici e includono una dichiarazione del regista di The Batman Matt Reeves.

Viene rivelato che il regista è stato contattato per la prima volta nel gennaio 2017 per dirigere una versione del film con Ben Affleck. “La Warner Bros. mi ha inviato una sceneggiatura preesistente scritta da uno scrittore di nome Chris Terrio e dallo sceneggiatore e regista Ben Affleck“, racconta Reeves. “Dopo averla letta, ho deciso che la storia e il film che ne derivava non erano un progetto che sentivo di voler fare“.

E aggiunge: “Se la Warner Bros. voleva usare questa sceneggiatura preesistente, doveva usare un altro regista. Ho anche raccontato un’idea che avevo concepito per una storia originale di Batman: una storia poliziesca di Batman in cui la soluzione del caso portava a scoprire qualcosa di inaspettatamente personale per Batman. Alla Warner Bros. piacque l’idea e mi ingaggiò per realizzare The Batman“.

Matt Reeves rivela poi: “Non ho utilizzato alcun materiale della precedente sceneggiatura scritta da Chris Terrio o altro materiale fornito dalla Warner Bros. oltre ai personaggi e all’universo di Batman“. In un’altra parte della dichiarazione, il regista di Batman parla delle note ricevute dallo studio e di come queste abbiano influito sui gadget che ha utilizzato o meno nella storia.

È interessante avere queste informazioni sulla realizzazione del kolossal del 2022 e sorprende sapere che la versione di The Batman di Terrio e Affleck è quella che Reeves non aveva assolutamente interesse a realizzare.

Si prevedeva che il Crociato incappucciato si scontrasse con Deathstroke dopo che l’assassino aveva appreso l’identità segreta dell’eroe. Ben Affleck ha poi abbandonato il ruolo di Batman, ma è tornato nel DCEU per girare dei camei in The Flash e Aquaman e il regno perduto.