Scream VII: Melissa Barrera parla del licenziamento e del suo possibile ritorno

Melissa Barrera è stata, come ormai noto, recentemente esclusa dal prossimo film di Scream, Scream VII, a causa dei post da lei condivisi sui social media a sostegno di Gaza, che sono stati ritenuti di natura antisemita. Poco dopo la diffusione della notizia, la Spyglass Entertainment ha rilasciato una dichiarazione in cui spiegava il motivo per cui aveva deciso di escluderla dal film, citando “una retorica che sconfina palesemente nel discorso d’odio“. All’epoca, la Barrera aveva rilasciato una breve risposta in cui condannava “l’odio e il pregiudizio di qualsiasi tipo” e prometteva di “prestare la mia voce a chi ne ha bisogno“.

L’attrice è ora tornata sul tema del suo licenziamento (tra le altre cose) in una nuova intervista rilasciata a THR, dove ha affermato che: “È sicuramente difficile, perché ero in uno stato mentale così confuso, ma sono stata molto fortunata. Ho avuto molto sostegno da parte delle persone che mi circondavano: il mio team e in particolare i miei pubblicisti – mi hanno semplicemente sostenuta“. L’attrice ha poi rivelato di aver parlato anche con Jenna Ortega, anche lei allontanatasi dal prossimo film per via di altri impegni. “Abbiamo chiacchierato per un po’ e le voglio tanto bene. Mi ha sostenuto molto e siamo sorelle per la vita”.

Altri attori di alto profilo – in particolare Mark Ruffalo – hanno mostrato sostegno a Gaza denunciando le azioni di Israele e non hanno subito alcuna conseguenza, e Barrera ritiene che questo sia dovuto al fatto che alle donne di colore viene concessa meno libertà di esprimersi. “È molto evidente che sia così“, dice. “Posso solo dire che per me è molto importante alzare la voce per coloro che non ce l’hanno. Mi sembra strano avere una piattaforma e non usarla per questo“. In risposta alle notizie secondo cui Spyglass le avrebbe intimato di moderare i suoi post prima di lasciarla andare, Barrera ha invece affermato: “Assolutamente no“.

Attualmente l’attrice sta promuovendo il suo nuovo film horror con i registi di Radio Silence, Abigail, ma ha rivelato di non escludere un proprio ritorno nel franchise di Scream. “Ho imparato a non dire mai, ma dovrebbero anche accadere molte cose perché Sam torni“, dice. “Per ora, prossima pagina, prossimo capitolo, e poi vedremo cosa ci riserverà il futuro”. Al momento, infatti, Scream VII sembra si costruirà intorno al

Cosa sappiamo di Scream VII?

Dopo mesi di attesa, è stato confermato che Scream VII è ufficialmente in fase di sviluppo. Nel 2022, il franchise slasher preferito dai fan è stato ripreso sotto la guida del duo di registi Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin, che fanno parte del collettivo di cineasti noto come Radio Silence. I due hanno diretto sia Scream del 2022 che Scream VI di quest’anno, che è diventato il capitolo di maggior incasso del franchise a livello nazionale. Christopher Landon, il regista di successi horror come i film Auguri per la tua morte, era stato chiamato ad occuparsi della regia, ma ha in seguito abbandonato il ruolo, ora passato a Kevin Williamson.

Melissa Barrera (interprete di Sam Carpenter) è, come noto, stata licenziata da Spyglass per i suoi recenti post sui social media riguardanti la guerra tra Israele e Hamas, mentre Jenna Ortega (interprete di Tara Carpenter) ha invece abbandonato il progetto a causa di conflitti di programmazione con la seconda stagione di Mercoledì di Netflix. Con l’assenza delle due attrici, interpreti degli ultimi due film del franchise, si punta ora al ritorno di alcuni membri del cast dei primi film, tra cui Neve Campbell, Courtney Cox e Patrick Dempsey. Al momento, non è noto quando uscirà il film.