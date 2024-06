Edge of Tomorrow: Tom Cruise festeggia i 10 anni del film

Sono passati dieci anni dall’uscita nelle sale di Edge of Tomorrow, interpretato da Tom Cruise ed Emily Blunt. Uscito in un’estate affollata di altri blockbuster, il film non ha soddisfatto le aspettative degli studios al botteghino.

Tuttavia, è stato ampiamente lodato dalla critica e dal pubblico per le sue interpretazioni, le sequenze d’azione ben eseguite e il modo in cui il film ha gestito i suoi concetti fantascientifici. Tom Cruise ha recentemente pubblicato su Instagram una riflessione sulla realizzazione del film e sui dieci anni trascorsi dalla sua uscita, oltre a parlare dei suoi progetti futuri con la Warners Brothers.

Il film è basato su una light novel giapponese intitolata All You Need Is Kill, scritta da Hiroshi Sakurazaka. Tom Cruise interpreta il Maggiore William Cage, un soldato che, nonostante i suoi tentativi di evitare il combattimento, è costretto a partecipare a un’operazione di sbarco in una guerra in corso contro una forza aliena invasore nota come Mimics.

Dopo essere stato ricoperto di sangue alieno ed essere morto in un’esplosione, Cage rimane intrappolato in un loop temporale che si resetta ogni volta che muore e inizia una missione per sconfiggere gli invasori alieni. Su Instagram, Tom Cruise ha elogiato le interpretazioni dei suoi colleghi del cast e il lavoro di chi sta dietro la macchina da presa, scrivendo:

“Sono passati 10 anni da quando Edge of Tomorrow è arrivato nelle sale! Voglio cogliere l’occasione per ringraziare ancora una volta Emily Blunt per essere una grande amica e un’attrice brillante. Adoro la sua interpretazione in questo film. La sua dedizione. Il suo umorismo. La sua vulnerabilità e il suo potere. Ha dato tutto. Questo anniversario mi riporta alla mente ricordi incredibili. La mia prima collaborazione con Doug Liman. Il ricongiungimento con l’indomito Brendan Gleeson. E la mia prima volta al fianco del grande Bill Paxton… Raggiungere questo tipo di tono non è stato facile. La scrittura e la narrazione di Christopher McQuarrie hanno fatto funzionare il film. Insieme alla dedizione di tutta la nostra squadra che ha contribuito a portarlo sullo schermo – è stata una gioia assoluta crearlo con tutti voi“.

Un sequel di Edge of Tomorrow potrebbe essere più vicino che mai

Nonostante i risultati al botteghino, da tempo si parla di un sequel di Edge of Tomorrow: sia lo sceneggiatore Christopher McQuarrie che il regista Doug Liman hanno fornito piccoli aggiornamenti ed espresso entusiasmo, ma un sequel non è ancora stato realizzato. Ora, però, potrebbe essere molto più vicino, visto che Cruise ha recentemente firmato un accordo con la Warner Brothers per sviluppare e produrre vari progetti.

Cruise ha concluso il suo post su Instagram con: “A tutti coloro che hanno apprezzato questo film nel corso degli anni, grazie per essere fan. E grazie alla Warner Bros. per aver realizzato questo film. Non vedo l’ora di condividere di più sui grandi film a cui stiamo lavorando“. Speriamo che questo piccolo accenno a progetti futuri possa essere un indizio del fatto che un sequel di Edge of Tomorrow sarà finalmente realizzato nel prossimo futuro.