Snowpiercer – stagione 4: una lunga clip svela la stagione finale

L’ultima stagione di Snowpiercer si avvicina rapidamente, anche se in una nuova casa. Dopo la cancellazione da TNT e il rifiuto della rete di trasmettere la quarta stagione, AMC è intervenuta come nuova emittente per tutti gli episodi del thriller distopico di successo.

Le stagioni 1 e 2 vanno ora in onda negli USA in esclusiva su AMC+ e, in vista dell’arrivo della stagione 3, domani 8 giugno, e dell’ultima puntata che inizierà il 21 luglio, oggi arriva un esclusivo sneak peek esteso su dove si stanno dirigendo i passeggeri mentre la serie volge al termine.

Oltre a fornire un breve flashback di alcuni degli eventi più importanti che hanno portato i passeggeri a prendere il controllo del treno da Wilford (Sean Bean), il filmato offre un’anteprima di ciò che si trova oltre i suoi confini.

Snowpiercer è basato sull’omonimo film di Bong Joon Ho e sulle graphic novel di Jacques Lob e Jean-Marc Rochette e si svolge a bordo di un treno che ospita ciò che resta dell’umanità dopo che la Terra è diventata una landa desolata e ghiacciata. Nel corso di tre stagioni, ha seguito le lotte sociali all’interno del colosso di 1001 vagoni, mentre tutti lottano per la sopravvivenza e per una sorte migliore.

La quarta stagione riprende direttamente dalle conseguenze della terza: i passeggeri, ora finalmente liberi di scegliere il proprio destino, devono decidere tra la relativa sicurezza di curare il Motore Eterno con Melanie (Jennifer Connelly) o sfidare gli elementi nella speranza di raggiungere il Nuovo Eden con Layton (Daveed Diggs). Tuttavia, il mondo esterno sembra nascondere altre minacce che quelli a bordo non hanno ancora scoperto.

L’anteprima della stagione 4 mostra cosa accade durante una spedizione fuori dal treno per raccogliere campioni. Ben (Iddo Goldberg) rileva la temperatura e i livelli di radiazione sulla superficie, mentre il suo partner raccoglie alcuni frammenti che potrebbero provenire da un satellite precipitato.

Mentre proseguono verso l’esterno e cercano di contattare Melanie sullo Snowpiercer, tuttavia, un’interferenza blocca le loro comunicazioni. Alla fine individuano un cartello minaccioso che dice “Non scappare” prima di notare degli inquietanti individui armati e mascherati che si avvicinano a loro. Si trattava di una trappola e, nonostante l’avvertimento, decidono di tornare al sicuro a gambe levate, anche se non sarà facile superare questo nuovo nemico nella neve.

Chi altro è a bordo per la stagione finale di Snowpiercer?

Gran parte del cast delle stagioni precedenti torna a cavalcare Snowpiercer per l’ultima volta nella quarta stagione. Oltre a quelli già citati, Rowan Blanchard, Alison Wright, Mickey Sumner, Katie McGuinness, Lena Hall, Sam Otto, Chelsea Harris, Mike O’Malley, Roberto Urbina e Sheila Vand riprenderanno i loro ruoli. Sono stati confermati anche due nuovi attori, Clark Gregg di The Avengers e Michael Aronov di The Drop. Josh Friedman e Graeme Manson hanno sviluppato la serie.

Snowpiercer andrà in onda con la sua quarta e ultima stagione su AMC e AMC+ il 21 luglio.

