Per festeggiare il #BestFriendsDay, i Marvel Studios hanno pubblicato un nuovo trailer TV esteso per Deadpool e Wolverine, offrendo un sacco di nuove inquadrature mai viste prima mentre il Mercenario Chiacchierone (Ryan Reynolds) fa squadra con l’Arma X (Hugh Jackman), per affrontare la pericolosissima Cassandra Nova (Emma Corrin) e salvare il multiverso – e i loro amici – prima che sia troppo tardi.

Sebbene l’ultimo promo non offra ancora un primo sguardo al mutante di Jackman con la sua iconica maschera, ci offre il nostro primo sguardo ufficiale a Lady Deadpool… o, almeno, ai suoi piedi, ma è la prima immagine che conferma che il personaggio apparirà davvero nel prossimo film sui supereroi.

Per quanto riguarda chi la interpreterà, nessuno lo sa, ma le voci di corridoio puntano fortemente nella direzione di Blake Lively, moglie di Reynolds nella realtà, o della cantautrice Taylor Swift, che è una cara amica di famiglia.

Inoltre, sembra che abbiamo anche la conferma su Fenomeno e sembra proprio che indossi lo stesso costume che Vinnie Jones indossava in X-Men: Conflitto finale, nonostante l’attore abbia recentemente negato che sarebbe apparso nel film…

Si dice che diversi ex membri del cast di X-Men Marvel/Fox, nonché una manciata di veterani del MCU, appariranno in vari ruoli.

Deadpool e Wolverine uscirà nei cinema il 26 luglio e segna l’introduzione del Mercenario Chiacchierone di Ryan Reynolds nell’universo cinematografico Marvel (con un rating decisamente diverso rispetto ai primi due capitoli). Soprannominandosi “Marvel Jesus”, Deadpool arriva nel MCU dopo essere stato rapito dalla Time Variance Authority, i manager del multiverso visti l’ultima volta in Loki, e si ritrova nello stesso mondo dei Vendicatori.

Sebbene il suo volto non si veda nel trailer, anche Wolverine di Hugh Jackman passa dall’universo di X-Men al MCU. Diretto da Shawn Levy, il film comprende anche Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.