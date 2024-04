Festival di Cannes 2024: il poster è dedicato a Akira Kurosawa

Il Festival di Cannes 2024 ha svelato il poster ufficiale di questa sua edizione 2024, dedicato al leggendario regista giapponese Akira Kurosawa, omaggiato qui con un’immagine presa dal suo film Rapsodia in agosto. “Tutta la bellezza poetica, la magia ipnotica e l’apparente semplicità del cinema emergono in questa scena di Rapsodia in agosto, opera del grande maestro giapponese Akira Kurosawa, all’epoca 81enne“, si riporta nel comunicato rilasciato dal Festival di Cannes.

“In questo film, presentato fuori concorso a Cannes nel 1991, una nonna vittima del bombardamento di Nagasaki del 9 agosto 1945 trasmette ai nipoti e al nipote americano, con tenerezza e contemplazione, la sua fede nell’amore e nell’integrità come baluardo contro la guerra. Il penultimo film del regista di Sanshiro Sugata, Rashomon, Sette Samurai, Dersu Uzala e Dodes’ka-den ci ricorda l’importanza di unirsi e di cercare l’armonia in tutte le cose“.

“Rispecchiando il cinema, questo poster celebra la Settima Arte, con ingenuità e meraviglia. Perché dà voce a tutti, permette l’emancipazione. Perché ricorda le ferite, combatte l’oblio. Perché testimonia i pericoli, invita all’unione. Perché lenisce i traumi, aiuta a riparare i vivi. In un mondo fragile che si interroga costantemente sull’alterità, il Festival di Cannes riafferma una convinzione: il cinema è un santuario universale di espressione e condivisione. Un luogo dove la nostra umanità è scritta tanto quanto la nostra libertà“, conclude il comunicato.

Il poster ufficiale del 77° Festival di Cannes è stato disegnato da Hartland Villa (Lionel Avignon e Stefan de Vivies) e sarà esposto nelle vie della città francese e nei luoghi di proiezione per la durata del Festival, ovvero dal 14 al 25 maggio. Di seguito, ecco il poster in formato verticale:

