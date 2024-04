Quinzaine des Réalisateurs 2024: svelato il programma per Cannes 2024

Dopo il programma della Semaine de la Critique, anche la Quinzaine des Réalisateurs ha annunciato la sua line-up per il prossimo Festival di Cannes 2024. La sezione, lanciata nel 1969 e supervisionata dalla Gilda dei registi francesi, presenterà 21 lungometraggi e 10 cortometraggi. Questa selezione è la seconda per il Delegato Generale Julien Rejl, che ha assunto l’incarico lo scorso anno.

Quinzaine des Réalisateurs 2024 Line-Up

Feature Films

This Life Of Mine (Ma Vie Ma Gueule) OPENING FILM

Dir.Sophie Fillières

(France)

In His Own Image (A Son Image)

Dir. Thierry de Peretti

(France)

Christmas Eve In Miller’s Point

Dir. de Tyler Taormina

(U.S)

Desert of Namibia (Namibia no sabaku)

Dir. Yôko Yamanaka

(Japan)

East of Noon (Sharq 12)

Dir. Hala Elkoussy

(Egypt)

Eat The Night

Dir. Caroline Poggi & Jonathan Vinel

(France)

Eephus *

Dir. Carson Lund

(U.S.)

Gazer *

Dir. Ryan J. Sloan

(U.S)

Ghost cat anzu (Bakeneko Anzu-chan / Anzu, chat-fantôme)

Dir. Yôko Kuno & Nobuhiro Yamashita

(Japan)

Dir. India Donaldson

(U.S.)

Mongrel (白衣蒼狗) *

Dir. Chiang Wei Liang & You Qiao Yin

(Taiwan)

Visiting Hours (La Prisonnière De bordeaux)

Dir.Patricia Mazuy

(France)

Savanna and the Mountain (A savana e a montanha)

Dir. Paulo Carneiro (Portugal)

Sister Midnight

Dir.Karan Kandhari

(India)

Something Old, Something New, Something Borrowed (Algo viejo, algo nuevo, algo prestado)

Dir. Hernán Rosselli

(Argentina)

The Falling Sky (A queda do céu)

Dir. Eryk Rocha & Gabriela Carneiro da Cunha

(Brazil)

The Hyperboreans (Los hiperbóreos)

Dir. Cristóbal León & Joaquín Cociña

(Chile)

To A Land Unknown

Dir.Mahdi Fleifel

(Palestine, Denmark)

The Other Way Around

Dir. de Jonás Trueba (Spain)

Universal Language (Une Langue Universelle)

Dir. Matthew Rankin (Canada)

Plastic Guns (Pistolets en Plastique) FIlm di Chiusura

Dir. Jean-Christophe Meurisse

(France)

Special Screening

American Stories: Food, Family and Philosophy

Dir. Chantal Akerman

(Belgium)

Short Films

Après Le Soleil (After the Sun)

Dir. Rayane Mcirdi (France, Algérie / Algeria)

Extremely short (Totemo mijikai)

Dir. Maryam Tafakory (Japon / Japan)

Immaculata

Dir. Kim Lêa Sakkal (Liban / Lebanon)

Antoine, Élise and Léandre (Les Météos d’Antoine)

Dir. Jules Follet (France)

Mulberry Fields (Một lần dang dở)

Dir. Nguyễn Trung Nghĩa (Vietnam)

Our Own Shadow (Nuestra sombra)

Dir. Agustina Sánchez Gavier (Argentine / Argentina)

The Moving Garden (O jardim em movimento)

Dir. Inês Lima (Portugal)

Very Gentle Work (Travail très soigné)

Dir. Nate Lavey

(U.S.)

When The Land Runs Away (Quando a terra foge)

Dir. Frederico Lobo (Portugal)