Sony Pictures ha condiviso un’altra featurette di Ghostbusters: Minaccia glaciale per l’attesissimo sequel della commedia horror, offrendo ai fan uno sguardo dietro le quinte del leggendario ritorno del cast originale.

Il video presenta il cast principale, inclusi i veterani del franchise Bill Murray, Dan Aykroyd ed Ernie Hudson, mentre anticipano cosa aspettarsi dal nuovo capitolo. Evidenzia anche la distinzione tra la squadra originale e la nuova generazione di Ghostbusters, che devono lavorare insieme per salvare il mondo da un altro antico cattivo. E’ stato diffuso anche nuovo trailer internazionale che trovare dopo la featurette.

Dai un’occhiata alla nuova featurette di Ghostbusters: Minaccia glaciale qui sotto:

E’ uscito inoltre anche un nuovo trailer internazionale che mostra un mostra un bel po’ di nuove immagini, vediamo la nuova squadra che si è riunita in Afterlife – Gary Grooberson (Paul Rudd), la figlia del defunto Egon, Callie Spengler (Carrie Coon), insieme ai suoi figli Trevor (Finn Wolfhard) e Phoebe (McKenna Grace), e i loro amici Lucky (Celeste O’Connor) e Podcast (Logan Kim) – uniscono le loro forze a quelle dei cacciatori di fantasmi tradizionali – Ray Stantz (Dan Aykroyd), Peter Venkmann (Bill Murray), Winston Zeddemore (Ernie Hudson) e Janine Melnitz (Annie Potts) – per fare ciò che sanno fare meglio: Distruggere i fantasmi.

Inoltre, possiamo dare un’altra occhiata al fantasma verde noto a tutti, Slimer, e alla risposta del film a Gozer il Gozariano, il demone di ghiaccio noto come Garraka. Lo spot televisivo riutilizza alcune delle stesse riprese, ma include anche un cenno alla serie animata The Real Ghostbusters con uno sguardo a quella che sembra essere la moto ECTO-C.

Il nuovo capitolo della saga è scritto da Jason Reitman e Gil Kenan ed è basato sul film del 1984 di Ivan Reitman Ghostbusters, scritto da Dan Aykroyd e Harold Ramis. Nel cast oltre Paul Rudd (Ant-Man and the Wasp: Quantumania), Carrie Coon (Boston Strangler), Finn Wolfhard (Stranger Things), Mckenna Grace (Ghostbusters: Legacy) ci sono anche Kumail Nanjiani (Eternals), Patton Oswalt (Eternals), Celeste O’Connor (Ghostbusters: Legacy), Logan Kim (The Walking Dead: Dead City), Dan Aykroyd (Ghostbusters), Ernie Hudson (Ghostbusters) e Annie Potts (Ghostbusters).

Ghostbusters: Minaccia glaciale sarà solo al cinema dall’11 aprile prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

La trama di Ghostbusters: Minaccia Glaciale

In Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.