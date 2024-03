Le riprese di The Mandalorian & Grogu inizieranno a Los Angeles nel corso dell’anno e, grazie a The Cosmic Circus, abbiamo appreso un titolo provvisorio per il prossimo film di Star Wars.

Questi titoli si usano quando le produzioni sono in fase di riprese e per dissuadere i fan o i paparazzi dal farsi vedere sul set. Daredevil: Born Again, ad esempio, ha usato “Out the Kitchen” come titolo provvisorio per depistare e assicurarsi che i più non sapessero che un importante progetto del MCU stava girando a New York.

Secondo il sito, il film The Mandalorian & Grogu utilizzerà il nome di “Thunder Alley”. Come si è scoperto, questo è rilevante per il più ampio franchise di Star Wars.

Ecco cosa dice Wookiepedia su un luogo apparso per la prima volta nelle pagine di Before The Storm, romanzo dell’Universo Espanso che costituiva il primo capitolo della Trilogia della Crisi della Flotta Nera:

Thunder Alley era una regione dello spazio lungo i confini della Nuova Repubblica che diverse flotte pattugliavano a rotazione. Nel 16 ABY, poco prima della Crisi della Flotta Nera, la Seconda Flotta pattugliava la Thunder Alley da più tempo tra le flotte prive di servizi interni e di cantieri navali.

L’Ammiraglio Gial Ackbar convinse il Capo di Stato Leia Organa Solo a ritirare la Seconda Flotta e a sostituirla con la Prima Flotta, che nello stesso periodo era in servizio come forza di difesa di Coruscant.

Non è facile capire cosa questo possa significare per The Mandalorian & Grogu. Tuttavia, leggendo tra le righe, si può ipotizzare che alcuni elementi di questa storia verranno adattati, portando forse a uno scontro tra Din Djarin e il Grand'Ammiraglio Thrawn mentre l'Impero risorge dalle ceneri prima di diventare il Primo Ordine.

Tra le altre notizie, il sito sostiene di aver confermato che Star Wars Episode X: A New Beginning è il titolo del film su Rey, interpretata da Daisy Ridley (“New Jedi Order” è l’attuale titolo provvisorio).

Altri addetti ai lavori hanno contestato questa notizia, ma se è esatta significa che la Saga degli Skywalker sta per aggiungere un altro capitolo che, potenzialmente, darà il via alla prossima trilogia di Star Wars.

È importante notare che non c’è nulla di confermato, ma questa sarebbe una mossa coraggiosa da parte della Lucasfilm. “È strano perché non pensavo che sarebbe stato così presto, e poi mi sembra che siano passati 11 anni da quando sono stato scritturato, e mi chiedo: “Ma non ho 60 anni?”. Il tempo passa troppo in fretta! Ma è meraviglioso“, ha detto recentemente Daisy Ridley a proposito del suo ritorno a Star Wars.

“Sento che tutti i ruoli che ho potuto fare sono così diversi e così meravigliosi, ma tutti sono fantastici. Ogni cosa che ho fatto è come se fosse stata meravigliosa”.

The Mandalorian & Grogu, tutto quello che sappiamo sul film

The Mandalorian & Grogu inizierà la produzione quest’estate a Los Angeles. Jon Favreau è produttore esecutivo insieme a Filoni e Kennedy, che ha descritto la “nuova storia” come “perfetta per il grande schermo”. Con Pedro Pascal nel ruolo del cacciatore di taglie con l’elmetto Din Djarin, The Mandalorian ha segnato la prima serie televisiva di Star Wars in live-action quando è stata lanciata su Disney+ nel novembre 2019. Nel 2023 è andata in onda la terza stagione, che si è conclusa con l’insediamento di Din e Grogu – il suo apprendista mandaloriano e figlio adottivo – sul pianeta Nevarro, un tempo privo di vegetazione.

È lì che Din diventa un sicario della neonata Nuova Repubblica, stringendo un patto con il Capitano Carson Teva (Paul Sun-Hyung Lee), ranger di Adelphi, per dare la caccia ai resti imperiali ancora fedeli all’Impero caduto. “Sono entusiasta di quello che stiamo facendo in questo momento, ma il film, credo, sarà grandioso“, ha dichiarato recentemente Filoni, sceneggiatore, regista e produttore di The Mandalorian, a ET. “Con Jon al timone, sarà fantastico, e lui ha studiato così bene Star Wars ora, quindi ha una grande stenografia e amo collaborare con lui. Sono entusiasta di condividere il futuro di quello che stiamo facendo“.