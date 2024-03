Codice 8: Parte 2 è alle porte, l’atteso sequel di Codice 8 di Robbie Amell e Stephen Amell del 2019. Dal novembre 2023, Netflix ha gradualmente svelato nuovi aspetti del sequel, rilasciando il primo teaser durante l’evento annuale Geeked Week. Inoltre, il pubblico ha potuto dare un’occhiata un po’ più approfondita a cosa aspettarsi dal film attraverso il suo poster ufficiale e una manciata di altre immagini. Ora vi proproniamo il trailer ufficiale di Codice 8: Parte 2 che ha debuttato ieri su 28 febbraio.

Diretto da Jeff Chan sulla base della sceneggiatura sua e di Chris Paré, Codice 8: Parte 2 è ambientato in una società in cui alcune persone hanno superpoteri e altre no. Tuttavia, coloro che hanno i poteri devono affrontare una vita più dura, relegati ai margini come emarginati forzati.

Inoltre, devono affrontare un’ulteriore discriminazione da parte delle forze di polizia tecnologicamente avanzate. Robbie Amell interpreta Connor, un uomo dotato di poteri che lotta per mantenere a galla economicamente se stesso e la madre malata. Per fare un po’ di soldi in fretta, Connor si lega a Garrett (Robbie Amell) e al suo gruppo di criminali, portando ovviamente a conseguenze negative.

Codice 8: Parte 2, la trama

Codice 8: Parte 2 riprende cinque anni dopo che Connor è stato rilasciato dal carcere in seguito alle sue precedenti attività. Cerca di tenere la testa bassa, ma quando una ragazza adolescente rimane invischiata con un sergente di polizia corrotto, Connor deve riunirsi a Garrett per aiutarla.

Il tentativo di Connor di tenersi lontano dai guai naufraga quando è costretto ad aiutare la quattordicenne Pav (Sirena Gulamgaus) a fuggire da un gruppo di agenti corrotti guidati dal sergente King (Alex Mallari Jr.). King usa i nuovi cani robot per rintracciare Pav, mentre Connor si ritrova ancora una volta a chiedere aiuto a Garrett e alla sua squadra. Ma potrà fidarsi dell’uomo che lo ha fatto finire dietro le sbarre?

Durante il MegaCon di Orlando, gli Amells e Chan hanno parlato con Maggie Lovitt di Collider di Codice 8: Parte 2 e di cosa aspettarsi dal sequel. Dopo aver visto il trailer, hanno condiviso la loro eccitazione per l’aspetto generale del film, in particolare per gli effetti visivi e per il modo in cui la troupe ha contribuito a costruire il mondo. Robbie ha dichiarato: “Abbiamo sempre tutta la fiducia del mondo in Jeff e nella società degli effetti visivi, perché sono amici e sappiamo quanto talento hanno“. Per lui, il film ha avuto un’impressione di “solidità”, perché “i robot sembrano irreali, il cane è fantastico, i poteri sono fantastici”. Stephen ha aggiunto che, dato che sa cosa succede, molte delle “cose belle” non sono apparse nel trailer, “il che è sempre un buon segno”. Anche Chan è soddisfatto di come Netflix abbia contribuito a presentare il film nel modo giusto: “Penso che quando si fa un film, si spera che il tono sia catturato nel trailer, e penso che, lavorando con Netflix, abbiano fatto un ottimo lavoro, catturando quel tono. Inoltre, mi piace molto che non ci sia stato un trailer prima del trailer”, con clip mostrate prima dell’inizio del trailer vero e proprio.

Con un sequel, i personaggi subiscono dei cambiamenti, il che significa che anche l’approccio di Amells e Chan ai personaggi doveva adattarsi. Questa volta sono stati in grado di attingere da ciò che avevano già stabilito, costruendo su diversi tratti dei personaggi e rimanendo allo stesso tempo fedeli alle loro voci. Per Stephen, questi elementi si sono manifestati nella recitazione di scene che in seguito avrebbero avuto effetti visivi:

“Nella prima parte c’è un grande processo di feeling. Ricordo che la prima scena che abbiamo girato era in una tavola calda, ma poi siamo passati quasi subito a quando addestro Robbie a usare i suoi poteri. Jeff mi parla e mi dice: “Va bene, prendi una lampadina da lì e portala a Robbie”. E io: “Ok, come?” Quindi, devi avere molta fiducia nel primo film – soprattutto quando uso i miei poteri in modo molto aggressivo – nel fatto che i VFX e la post-produzione [siano] in grado di farlo sembrare bello. Perché nel momento in cui lo fai, ti senti un idiota. Nel secondo film, invece, avevo un riferimento visivo in testa. E quindi credo che questo abbia reso tutto più facile“.