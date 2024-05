Greta Lee in trattative per il prossimo horror fantascientifico di Louis Leterrier

Greta Lee (Past Lives) e Kingsley Ben-Adir (Bob Marley: One Love) sono in trattative per recitare nel prossimo film horror fantascientifico 11817 del regista e produttore Louis Leterrier (Now You See Me).

Entrambi gli attori sono in un momento molto prospero delle loro carriere. Greta Lee viene da una serie di successi tra cui il candidato all’Oscar Past Lives, il dramma di Apple TV The Morning Show e Spider-Man: Across the Spider-Verse di Sony, mentre gli ultimi due film con Ben-Adir sono stati dei veri e propri casi da box office: Bob Marley: One Love e Barbie.

Nel film 11817, forze inspiegabili intrappolano una famiglia di quattro persone nella loro casa per un tempo indefinito. Mentre i lussi moderni e gli elementi essenziali per la vita cominciano a esaurirsi, la famiglia deve imparare a essere piena di risorse per sopravvivere e superare in astuzia chi – o cosa – la tiene intrappolata.

Al momento sono in corso ulteriori casting per il progetto, basato su una sceneggiatura di Matthew Robinson. Come rivelato la scorsa settimana, Rocket Science finanzia interamente, gestisce le vendite estere e presenterà il film a Cannes questo mese, mentre CAA Media Finance rappresenterà i diritti per il Nord America.

I produttori del film sono Leterrier, Thomas Benski e Omar Sy attraverso la loro nuova società Carrousel Studios (questo è il primo progetto nel listino della società). Tra i produttori figurano anche Lars Sylvest per Thank You Studios, Kori Adelson per Chernin Entertainment, Oly Obst di 3 Arts Entertainment, Thorsten Schumacher per Rocket Science e Joe Neurauter. Cecile Gaget è una produttrice esecutiva per Carrousel Studios.

Greta Lee è attualmente in produzione come protagonista femminile nel prossimo Tron: Ares insieme a Gillian Anderson, Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Cameron Monaghan, Jared Leto e Jeff Bridges. Ben-Adir è noto anche per One Night In Miami, Secret Invasion e The OA. Per quanto riguarda i lungometraggi, Letterier ha recentemente diretto il blockbuster della Universal Fast X.