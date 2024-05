Josh Brolin ha lottato per l’unica parolaccia in Dune: Parte Due

Josh Brolin spiega come è riuscito a convincere Denis Villeneuve a mantenere in Dune: Parte Due la sua F-word. Nel film, Brolin interpreta Gurney Halleck, che è il Signore della Guerra della Casa Atreides. Gurney è anche mentore di Paul Atreides di Timothée Chalamet. Oltre a Chalamet e Brolin, il cast di Dune: Parte Due include Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Zendaya, Javier Bardem, Austin Butler, Florence Pugh, Léa Seydoux.

Su Collider, Josh Brolin ha spiegato nel dettaglio come ha convinto Villeneuve a dare al suo personaggio l’unica F-word del film. Questo momento arriva quando Gurney “vede la nave madre entrare e schiantarsi”. Brolin ha sentito come naturale imprecare in reazione a questo momento, ma Villeneuve era scettico. Il regista voleva che dicesse “Tabarnak“, che per i canadesi, a quanto ha spiegato lo stesso regista a Brolin, era una “cosa enorme”. Brolin però ha pensato che sarebbe stato sciocco dirlo, ma ha assecondato Villeneuve provandoci. Alla fine però è stato il regista a cedere dicendo che la parolaccia sembrava più naturale.

“C’è una scena in cui c’è la mietitrice sullo sfondo e Gurney cammina molto dolcemente e lentamente, e poi guarda oltre, e vede la nave madre entrare e schiantarsi dopo tutta quella faccenda, e Gurney dice, tipo, “Cazzo,” o qualcosa del genere, giusto? E Denis continuava a dire: “Di’, ‘Tabarnak'”. Io ero tipo, “Perché?”. Lui diceva: “Di’, ‘Tabarnak'”. E io ero tipo, “Ma nessuno saprà di cosa sto parlando”. Questo non sarà respingente per gli spettatori?’

E lui ha detto: “No, è fantastico”. In Canada, è una cosa enorme.’ Io rispondo: ‘Sì, ma non siamo in Canada. Nessuno capirà di cosa si tratta.’ E l’ho provato – c’è del girato in cui lo dico! – e suonava davvero male. Poi alla fine Debis è venuto da me e mi ha detto: “Dì solo: ‘cazzo'”. Ed è quello che è finito nel film.”

Denis Villeneuve dirige Dune – Parte Due

Il secondo capitolo continuerà la storia di Dune, che, nonostante la sua controversa uscita, è stato un solido successo al botteghino nel 2021, incassando oltre 402 milioni di dollari su un budget di produzione stimato di 165 milioni di dollari. Tuttavia, WB ha sicuramente maggiori speranze per il sequel, che potrà trarre vantaggio da un’uscita globale su larga scala in formati standard e premium, incluso IMAX.