Hercules: I fratelli Russo rivelano cosa sta accadendo al remake live-action

Gli adattamenti live-action dei classici d’animazione della Disney non sono stati tutti dei veri e propri successi. Alcuni hanno superato le aspettative, sia dal punto di vista narrativo che tecnologico (Il re leone, Peter Pan e Wendy e Il libro della giungla, per esempio), mentre ci sono state alcune delusioni (mi viene subito in mente Pinocchio).

Ciononostante, l’entusiasmo per Hercules è alto, soprattutto con i registi di Avengers: Endgame, i registi Joe e Anthony Russo supervisionano il progetto come produttori. Lo sceneggiatore di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, David Callaham, sta scrivendo la sceneggiatura e si pensava che fosse già al lavoro prima dello sciopero della WGA dello scorso anno.

Al di là di alcune indiscrezioni sul casting – l’ultima notizia è che Ariana Grande (Wicked) e Taron Egerton (Kingsman: The Secret Service) sono in lizza per interpretare Hercules e Meg – è passato un po’ di tempo da quando sono stati condivisi aggiornamenti sul progetto. A gennaio, tuttavia, si è diffusa la notizia che Guy Ritchie, regista di Aladdin, si era dimesso dal remake in live-action, lasciandolo apparentemente più lontano che mai dal diventare realtà.

Questo è evidente da un nuovo aggiornamento dei fratelli Russo. In un’ampia intervista a Total Film, hanno rivelato di essere ancora “in attesa di una sceneggiatura“, il che significa che le riprese non sono affatto vicine per un film che, come hanno detto in precedenza, trae ispirazione dal film TikTok, presto bandito.

“Ci sono domande su come tradurlo come musical“, ha detto Joe nel 2022. “Il pubblico di oggi è stato abituato da TikTok, giusto? Qual è la loro aspettativa su come appare e si sente il musical? Questo può essere molto divertente e aiutarci a spingerci un po’ oltre i confini di come si esegue un musical moderno“.

Il film d’animazione Hercules è stato distribuito dalla Disney nel 1997 e ha ottenuto recensioni positive. Guadagnò 252,7 milioni di dollari in tutto il mondo e seguì la storia di Hercules, un figlio degli dei, che fu rapito da bambino da Ade e costretto a vivere tra i mortali come un mezzo uomo e mezzo dio.

Da adolescente, il semidio deve compiere un rito di passaggio sulla Terra per dimostrare di essere degno di vivere con gli dei sul Monte Olimpo. Da lì, con il suo grintoso compagno satiro Phil, Hercules impara a usare la sua forza per sconfiggere una serie di creature malvagie, innamorandosi di Meg e combattendo il malvagio Ade. Il tempo ci dirà se il live-action di Hercules diventerà realtà o se cadrà nel dimenticatoio come Bambi e altri adattamenti sfortunati della Disney Animation.