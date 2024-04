Mufasa: ecco quando arriva il primo trailer del prequel di Il Re Leone

Il primo trailer completo dell’imminente prequel Mufasa del remake live-action del 2019 de Il Re Leone, dopo il debutto su GMA, sarà pubblicato online domani e abbiamo una nuova immagine che ci dà un’altra occhiata all’amato padre di Simba, Mufasa, da cucciolo.

Mufasa: Il Re Leone è diretto da Barry Jenkins, regista di Moonlight, e vede la partecipazione di Aaron Pierre e Kelvin Harrison Jr. nei panni delle versioni più giovani di Mufasa e del suo nefasto fratello Scar, che sostituiscono James Earl Jones nel ruolo di Mufasa sia nell’originale animato del 1994 che nel remake, e Jeremy Irons e Chiwetel Ejiofor in quello di Scar.

Un filmato del film è stato proiettato durante il D23 Expo nel 2022, con Rafiki (John Kani) che racconta la storia di Mufasa a un gruppo di giovani cuccioli. Come si scopre, il leone che sarebbe diventato re era in realtà un cucciolo orfano che ha dovuto attraversare il mondo da solo fino a trovare la strada per diventare il monarca di Pride Rock.

“In questo luogo è nato un leone senza una goccia di nobiltà nel sangue“, racconta Rafiki. “Il leone che avrebbe cambiato le nostre vite per sempre“. Il teaser include anche alcuni dialoghi del Timon di Billy Eichner: “Aspetta, aspetta, non sono in questa storia? Non mi sento visto“.

“Dovevo fare questo film“, ha detto Jenkins quando il progetto è stato annunciato per la prima volta. “Perché quando avevo 14 anni stavo crescendo due nipoti e c’era una cassetta VHS che abbiamo guardato circa 95 volte nel giro di due giorni. Pensavo a Mufasa e a come diventa grande… Non sono un re, non sono un re… Mufasa è grande grazie alla famiglia e agli amici che ha con sé“.

La giornata di domani potrebbe includere alcuni di questi momenti, ma probabilmente sarà molto diversa. Sebbene il remake del 2019 sia stato un successo al botteghino, non è stato accolto particolarmente bene dalla critica e si trova al 53% su Rotten Tomatoes. Guardate l’immagine qui sotto e fateci sapere cosa ne pensate.

Cosa sappiamo su Mufasa: Il Re Leone

Mufasa: Il Re Leone sarà diretto da Barry Jenkins, regista premio Oscar di Moonlight, da una sceneggiatura di Jeff Nathanson. Aaron Pierre darà la voce a Mufasa nel nuovo film, mentre Kelvin Harrison Jr. doppierà Scar, che presumibilmente sarà ancora una volta il cattivo del film. Non si sa molto del film, se non che si tratta della storia delle origini del padre di Simba. James Earl Jones, voce originale del Mufasa adulto, ha deciso di non tornare per il film.

“Sono cresciuto con questi personaggi, significano molto per me“, ha spiegato Jenkins in un’intervista dello scorso anno. “I re non nascono tali. Devono diventare ciò che sono attraverso una serie di eventi con i quali molte persone possono immedesimarsi. Quindi, da questo punto di vista, si adatta molto bene a tutto il resto che ho fatto. Quindi non sento alcuna pressione, voglio solo fare un buon lavoro“.

“Penso che vedrete una tonnellata di volti familiari“, ha poi anticipato Barry Jenkins in un’intervista del 2022. “È un prequel, ma di nuovo, è un prequel nel senso che questi sono tutti gli stessi personaggi, ma vi stiamo raccontando come sono arrivati a essere quello che sono. Quindi stiamo letteralmente andando a ritroso. Stiamo tornando indietro nel tempo con molti di questi personaggi. Siamo anche nel presente, ma torniamo indietro per raccontare chi erano questi personaggi“.

“Aspettatevi dei numeri musicali“, ha aggiunto il regista. “Numeri musicali davvero meravigliosi, direi“. Mufasa: Il Re Leone arriverà nelle sale il 20 dicembre di quest’anno.