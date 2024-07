Highlander: ecco quando inizieranno le riprese del reboot di Chad Stahelski

Chad Stahelski si sta preparando per il suo prossimo grande progetto, Highlander, di cui ha rivelato nuovi dettagli sulle riprese. Henry Cavill è a bordo come protagonista del reboot e il suo entusiasmo per il film era palpabile, come ha spiegato al CinemaCon all’inizio di quest’anno. Durante un’intervista con Collider al Mediterranean Film Festival di Malta, Stahelski ha condiviso alcune informazioni su questo nuovo ed entusiasmante capitolo. L’anno scorso Stahelski aveva detto a Collider che puntava a produrre il film entro un anno, quindi non era troppo lontano, come ha detto di recente a Weintraub:

“Cominciamo a girare a gennaio in Scozia, ecco perché vado subito dopo la partenza. Lunedì vado in Scozia per fare l’ultimo sopralluogo”.

Il film promette di mostrare lo stile d’azione caratteristico di Stahelski, in particolare i combattimenti con la spada, un elemento impegnativo ma emozionante per il regista. Il regista ha riconosciuto la natura cinematografica di questi combattimenti e ha espresso il suo entusiasmo per il progetto e per tutta la storia che c’è dietro. “È un’altra opportunità per realizzare una proprietà che amo”, ha detto Stahelski. “Mi piace l’argomento, mi piace lavorare con l’immortalità e le storie d’amore attraverso il tempo. Penso che sia un buon modo per prendere un grande pezzo d’epoca e la fantascienza e mescolarli insieme”.

Chad Stahelski vuole bilanciare i combattimenti con le spade con le scene d’azione

Stahelski ha sottolineato la complessità dell’addestramento degli attori a maneggiare le spade in modo convincente, evidenziando che realizzare sequenze d’azione realistiche e coinvolgenti richiede una preparazione e una dedizione significative. Tuttavia, quando si tratta di bilanciare l’autenticità con l’intrattenimento, Stahelski è cauto nel non lasciare che il film diventi solo una serie di combattimenti con la spada. Essendo ora l’uomo che ha il controllo totale del franchise, ciò che dice, vale.

Finora il suo lavoro d’azione si è basato principalmente su scontri a fuoco, quindi il passaggio all’acciaio rappresenta una sfida per lui, soprattutto perché il pubblico è stato addestrato a capire cosa aspettarsi in base alla propria storia.

“Mi atterrò al nocciolo della questione. La maggior parte del pubblico, uso l’analogia con le pistole, la maggior parte di quello che sa sulle sparatorie o sugli inseguimenti in auto, perché la maggior parte di noi non è coinvolta in sparatorie, inseguimenti in auto o combattimenti con la spada, lo impara attraverso i film. E ciò che questi film ci mostrano è per il 95% una stronzata. Non si combatte contro 50 persone a mani nude e poi si va via, ma è divertente. È la realizzazione di un desiderio. Quindi John Wick, sappiamo che è un cartone animato – lo so che non lo è – ma ci divertiamo lo stesso. Ma facciamo ricariche tattiche, cerchiamo di fare manipolazioni del fuoco, cose che fanno i professionisti, i militari. Ma poi ci divertiamo, capisci? Il lavoro con la spada è molto simile”.

Chad Stahelski pensa che il pubblico non crederà mai a quanto tempo ci vuole per imparare le acrobazie

Pur avendo a disposizione la migliore squadra di stuntman del mondo, Stahelski ha notato che l’addestramento degli attori stessi ai combattimenti e alle coreografie ha rappresentato una sfida immensa, paragonandola all’addestramento di membri del pubblico su come diventare atleti superstar. Stahelski ha aggiunto che persino Keanu Reeves, la star dei film di John Wick, ha impiegato un decennio per imparare a fare ciò che fa in modo così efficiente, quindi deve assicurarsi di poter fare affidamento sui suoi attori affinché non si cavino gli occhi a vicenda durante un combattimento con la spada.

“Ci sono alcuni stili di spada molto interessanti là fuori, ma la maggior parte delle volte non abbiamo molto tempo, o non abbiamo accesso ad alcune persone, o i membri del cast… a volte hai solo tre o quattro giorni, o tre o quattro settimane per addestrare il membro del cast. Gli attori non sono diversi da voi. Se siete diventati un giocatore di basket dell’NBA, potreste farlo in tre settimane? Potreste farlo in tre mesi? Potreste farlo in tre anni? Eppure, l’onere di farli apparire come i migliori del mondo mai esistiti è a nostro carico.



Non credo che lei capisca quanto tempo ci voglia. Possiamo usare alcuni trucchi cinematografici, controfigure, redazionali. Ma alla fine della giornata, devi ancora crederci. Ma quando vedete Keanu Reeves che lavora con la pistola, quello è Keanu Reeves. Quando vedete Keanu guidare, quello è Keanu che guida l’auto. E ci sono voluti quasi 10 anni per arrivare a questo punto”.

“Le spade, per me, sono una delle cose più difficili da fare nelle scene di combattimento, perché se sbaglio troppo con l’arma da fuoco, i flash della canna sono digitali“, ha aggiunto. “Quindi non dobbiamo preoccuparci di ferire nessuno. Quando giriamo in auto, anche questa è una grande preoccupazione. Ma ora ci sono modi, cavi che eliminano alcuni dei rischi per il cast”. Ha poi spiegato che “con le spade è un po’ più difficile, perché ora devo fidarmi del fatto che i miei attori stiano facendo oscillare questo pezzo di metallo l’uno contro l’altro, e spero che non si cavino gli occhi o non accoltellino qualcuno. In ogni film con la spada qualcuno viene colpito, o colpito alla testa, o qualcosa del genere. Ci vuole un po’ più di abilità e di dedizione. Quindi questa è sempre una preoccupazione“.

Stahelski è altrettanto preoccupato di intrattenere il pubblico, dicendo: “A volte un combattimento di spade di tre minuti può essere un po’ noioso. Quindi mi preoccupo di più di ‘Vi annoierò con un film che parla di combattimenti con le spade? E come faccio a inserire armi da fuoco, arti marziali, inseguimenti in auto e qual è la parte della storia? Devo capire anche tutto questo”.

Chad Stahelski vuole che ‘Highlander’ presenti un nuovo stile di combattimento con la spada

Fiducioso che la sua squadra sia in grado di rendere tutto convincente, Stahelski non si preoccupa dei dettagli relativi alla bravura dei suoi attori nel brandire le spade: il suo obiettivo è ora quello di mettere insieme tutti i pezzi in movimento, per realizzare il miglior film possibile e mostrare il combattimento con la spada a una nuova generazione. Ha detto:

“La maggior parte delle nostre preoccupazioni ora non riguarda l’addestramento del cast. Abbiamo messo in moto la macchina e credo che abbiamo il cast giusto. Abbiamo le persone giuste. Abbiamo gli allenatori giusti. Negli ultimi sei mesi abbiamo trovato alcuni dei migliori spadaccini che abbia mai incontrato in vita mia e che ci stanno aiutando. Si tratta più che altro di capire come mettere insieme tutto questo e farlo diventare qualcosa. Non è la Principessa Sposa, non è Crouching Tiger, non è Master & Commander, non è Zorro. Qual è questo nuovo aspetto dell’azione o del combattimento con la spada che potrebbe entusiasmare la gente? Questo mi tiene sveglio la notte“.

Con una grande star come protagonista e allenatori di prim’ordine, Stahelski è ottimista nel portare in vita Highlander. Come maestro del cinema d’azione, il suo impegno nel ridefinire i duelli con la spada sullo schermo, mantenendo al contempo una storia avvincente, ecciterà sicuramente i fan dell’originale e i nuovi arrivati. Restate sintonizzati su Collider per ulteriori informazioni su Highlander , man mano che la preparazione delle riprese si fa più intensa. Nel frattempo, l’originale Highlander è disponibile a noleggio su Prime Video.