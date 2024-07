House of the Dragon 2: trailer del quarto episodio “A Dance of Dragons”

HBO MAX ha diffuso il trailer del quarto episodio di House of the Dragon 2, l’attesa seconda stagione della serie prequel di Game of Thrones House of the Dragon.

Il trailer dell’episodio 4 della stagione 2 di House of the Dragon anticipa il prossimo passo della Danza dei Draghi, mentre entrambe le parti si avvicinano alla guerra totale. Dopo che la prima stagione ha adattato la famigerata trama di Blood and Cheese, in cui Daemon assolda due assassini che uccidono il figlio di sei anni di Aegon e Helaena, Jaehaerys, come vendetta per la morte di Luke, l’episodio 2 si occupa delle conseguenze dirette. Aegon cerca di vendicarsi di Rhaenyra, che non si fida più di Daemon, e lo invia ad Harrenhal per catturare la roccaforte strategica dei Neri.

Il trailer anticipa l’imminente battaglia nelle Terre dei Fiumi, con immagini di eserciti in marcia e di Criston Cole che comanda le sue truppe. A un certo punto, Rhaenyra decide finalmente di mandare in guerra i draghi dei Neri.

Cosa aspettarsi da House Of The Dragon Stagione 2, Episodio 4

La battaglia per le Terre dei Fiumi sarà costellata di fuoco e sangue

L’episodio 3 della seconda stagione di House of the Dragon ha segnato un altro passo nella lenta marcia verso la guerra tra i Verdi e i Neri. Daemon, che era stato mandato via dopo il litigio con Rhaenyra, arriva ad Harrenhal e Simon Strong (Simon Russell Beale) si arrende al castello senza opporre resistenza. Mentre Daemon trascorre la notte, ha un incubo in cui una giovane Rhaenyra (con un cameo a sorpresa di Milly Alcock) ricuce la testa di Jaehaerys. L’incubo sembra rappresentare il senso di colpa di Daemon per il suo ruolo nella morte di Jaehaerys.

Nel frattempo, Criston guida un esercito verso le Terre dei Fiumi, che considera la chiave della guerra, un piano che Alicent disapprova, ma che Aegon appoggia, desideroso di guerra e violenza. L’episodio 3 della seconda stagione di House of the Dragon si conclude con Rhaenyra che si intrufola ad Approdo del Re per parlare con Alicent nella Grande Setta, in un ultimo tentativo di evitare la guerra. Dopo aver discusso della perdita di Luke, di Jaehaerys e delle ultime parole di Viserys, Alicent si rende conto del suo malinteso, anche se la verità è già irrilevante con l’intensificarsi della guerra.

Nel trailer dell’episodio 4, Rhaenyra decide finalmente di inviare i draghi in guerra, come consigliato dal suo consiglio. I Neri possiedono più draghi dei Verdi, il che rappresenta il loro più grande vantaggio nella guerra che verrà. A giudicare dal trailer, sembra che l ‘episodio 4 mostrerà una grande battaglia nelle Terre dei Fiumi. House of the Dragon e il suo predecessore Game of Thrones sono noti per le loro grandi battaglie – da “Hardhome”, “La battaglia dei bastardi”, “La lunga notte” e “Le campane” – e sembra che la stagione 2, episodio 4, di House of the Dragon possa entrare in quel pantheon.

House of the Dragon stagione 2 è disponibile su Sky e NOW, con un nuovo episodio a settimana.

