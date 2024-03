Il cinema d’azione ha negli anni dato vita ad alcuni tra i personaggi più memorabili del cinema. Dal John McClane di Die Hard all’Ethan Hunt di Mission: Impossible, questi si sono imposti come eroi carismatici e incorruttibili, sempre pronti a combattere per il bene. Dal 2000 ad oggi, invece, si è imposto un nuovo personaggio di questo tipo, l’omonimo protagonista di John Wick. Quello che è oggi considerato uno dei migliori franchise d’azione di questi ultimi anni, ha avuto inizio nel 2014 su sceneggiatura di Derek Kolstad e regia di Chad Stahelski. Un film d’azione estremamente intelligente, che rende le sue vicende e personaggi ancor più complessi del previsto.

Quello che era nato come un classico revenge movie si è ben presto trasformato in qualcosa di più, acquisendo al suo interno una serie di ispirazioni e omaggi che lo hanno reso particolarmente unico. All’interno di John Wick confluiscono infatti elementi tipici degli anime giapponesi, dei film di arti marziali e dei noir più classici. Il protagonista è un antieroe in cerca di vendetta, che si rivelerà capace di sfoggiare aspetti di sé quantomai imprevedibili. La grandezza del film, inoltre, sta nelle sue riflessioni sull’azione e la violenza. John Wick riflette a lungo sul senso delle sue azioni, su ciò che da queste scaturisce.

Consacratosi come un successo straordinario, John Wick è così diventato il nuovo dominatore del suo genere, raggiungendo livelli straordinari di messa in scena e complessità del racconto. Per gli amanti del genere e del cinema, è un titolo assolutamente imperdibile. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative a questo. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e ai suoi sequel. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di John Wick

Protagonista del film è John Wick, un ex assassino ormai ritiratosi a vita privata per trascorrere insieme a sua moglie gli ultimi anni di vita di lei, afflitta da un male incurabile. Come ultimo regalo da lei, John riceve una cagnolina a cui si affeziona subito. I suoi tentativi di condurre una vita pacifica, però, vengono infranti quando un gruppo di criminali si intrufola in casa sua e, tra le altre cose, uccide la cagnolina. John si vede a quel punto costretto ad abbandonare ogni idea di pace, rispolverando il suo animo da assassino. In breve tempo scopre che dietro quel furto vi è Iosef Tarasov, figlio del noto criminale Viggo, con cui aveva lavorato in passato. Il più crudele assassino mai esistito torna così in attività per ottenere vendetta e nulla può fermarlo.

John Wick: il cast del film

Ad interpretare il protagonista John Wick vi è l’attore Keanu Reeves. Questi, affascinato dal progetto e dalle tematiche trattate, si impegnò profondamente per dar vita al meglio del personaggio. Egli si allenò dunque per diversi mesi in arti marziali come il judo e il ju-jitsu. Venne inoltre addestrato all’uso delle armi, e con tali capacità fu in grado di eseguire personalmente molte delle scene più complesse senza ricorrere a controfigure. Per la sua interpretazione, Reeves ha ottenuto rinnovata popolarità al cinema. Accanto a lui, nei panni del bosso russo Viggo Tarasov, vi è invece l’attore Michael Nyqvist, noto per la trilogia di Millennium. Egli accettò la parte poiché attratto dal rapporto tra il suo personaggio e Wick. Per prepararsi, anche lui si allenò nelle arti marziali, in particolare quelle di origine russa.

Nei panni di suo figlio Iosef, reo di aver attaccato l’uomo sbagliato, vi è l’attore Alfie Allen, meglio noto per aver interpretato Theon Greyjoy nella serie Il Trono di Spade. Per interpretare Iosef, l’attore si esercitò in particolare nel praticare un accento russo, al fine di risultare credibile. Nei panni di Marcus, mentore di John Wick, vi è l’attore Willem Dafoe, mentre John Leguizamo è l’amico Aurelio. Adrianne Palicki è l’assassina Perkins, personaggio inizialmente concepito come maschio ma poi riscritto per una donna. L’attore Dean Winters, interpreta Avi, il braccio destro di Viggo, mentre Ian McShane, noto per la serie American Gods è Winston, proprietario del Continental Hotel. Bridget Moynahan, infine, è Helen Wick, la compianta moglie del protagonista.

John Wick è ispirato ad una storia vera?

John Wick non è propriamente ispirato ad una storia vera, ma c’è stato un episodio che ha fortemente ispirato lo sceneggiatore nell’ideazione di questa storia. Questo ha per protagonista l’ex Navy Seal Marcus Luttrell, il quale, ormai in pensione, ha visto il suo labrador Dasy venire colpito da alcuni proiettili di armi da fuoco, sparati da 4 uomini che si sono subito allontanati dal suo giardino. Probabilmente i criminali non sapevano con chi avevano a che fare, perché la reazione di Luttrell è stata immediata: li ha inseguiti armato di due pistole Beretta da 9mm per ben quattro contee americane. Alla fine, la polizia ha bloccato per prima gli inseguitori e li ha arrestati. Luttrell ha poi dichiarato di averli risparmiati perché durante la sua carriera aveva ucciso abbastanza persone.

I sequel e gli spin-off di John Wick

Dato il grandissimo successo del film, nel 2017 è arrivato un suo primo sequel, John Wick – Capitolo 2, dove oltre a Reeves recitano anche gli attori Riccardo Scamarcio, Claudia Gerini e Common, quest’ultimo nei panni dell’antagonista. Nel 2019 esce invece John Wick 3 – Parabellum, terzo capitolo della trilogia con nuovi attori come Laurence Fishburne, Halle Berry e Anjelica Huston. Nel 2023 è poi arrivato al cinema John Wick 4, che apparentemente sembrerebbe concludere la saga, se non fosse che si sta già lavorando ad un John Wick 5. Nel mentre, è già stato distribuito uno spin-off, la serie The Continental, e per il 2025 ne è atteso un secondo, il film Ballerina con Ana de Armas.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

In attesa di vedere i sequel, è possibile fruire del film grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. John Wick è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Infinity+, Apple TV e Amazon Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. È bene notare che in caso di noleggio si avrà soltanto un dato limite temporale entro cui guardare il titolo. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di lunedì 18 marzo alle ore 21:20 sul canale Italia 1.

