Hit Man di Richard Linklater è il Film della Critica

«Partendo dai concetti di “identità” e “ruolo” Richard Linklater ne scardina l’essenza ricorrendo a una commedia sfrenata che guarda dalle parti della screwball dell’età dell’oro e si divincola dall’appartenenza a un unico genere e alla sua prassi. Arrivando a una sintesi semplice ed efficace: il desiderio è ciò che libera davvero l’essere umano dalle pastoie della società», questa la motivazione con cui il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici – SNCCI ha designato Hit Man come Film della Critica (qui il trailer).

Dopo l’entusiasta accoglienza alla Mostra del Cinema di Venezia, dove è stato presentato Fuori Concorso, il nuovo lungometraggio del regista cult candidato al Premio Oscar® e vincitore del Golden Globe Richard Linklater (Prima dell’alba, Before Sunset – Prima del tramonto e Before Midnight; School of Rock e Boyhood), è uno dei film più attesi dell’anno e arriverà solo al cinema in Italia dal 27 giugno.

Scritto a quattro mani da Linklater e Glen Powell, qui anche co-produttori, il film è ispirato all’incredibile storia vera di Gary Johnson interpretato proprio da Powell.

Nel film, Gary Johnson (Glen Powell) è un professore di psicologia un po’ impacciato, che vive con i suoi gatti e collabora sotto copertura per il dipartimento di polizia di New Orleans. Quando gli viene chiesto di fingersi un killer per sventare possibili omicidi e incastrare i mandanti, si rivela incredibilmente abile, grazie anche ai camaleontici travestimenti di cui è capace. La sua doppia e solida identità viene messa in crisi dall’affascinante Madison, che gli commissiona l’uccisione del marito. Tra i due nasce una relazione che ribalterà ruoli e certezze in un travolgente e intenso mix di situazioni comiche, bollenti e pericolose…

Il ruolo di Madison è stato affidato all’attrice Adria Arjona, nota per le sue interpretazioni in True Detective e Pacific Rim: La rivolta.