300: una serie TV è in sviluppo presso la Warner Bros. Television

Variety ha appreso da alcune fonti che l’adattamento di una serie televisiva di 300 è in fase di sviluppo presso la Warner Bros. Television. I dettagli esatti della trama sono ancora in fase di definizione, ma le fonti affermano che la serie sarebbe un prequel del film del 2006. Al momento il progetto non è legato a nessuno scrittore o piattaforma. Gli accordi sono ancora in fase di negoziazione, ma Zack Snyder (recentemente distintosi per la regia di Rebel Moon – Parte 1: Figlia del Fuoco e Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice), regista e co-sceneggiatore di 300, è in trattative per dirigere e produrre la serie.

Anche Deborah Snyder, produttrice esecutiva di 300, tornerà come produttrice esecutiva sotto l’egida della Stone Quarry, la casa di produzione di Zack, e anche Wesley Coller della Stone Quarry sarà a bordo. Anche Gianni Nunnari, Mark Canton e Bernie Goldmann, tutti produttori del film e che sono ora in trattative per tornare nei rispettivi ruoli. Al momento, non ci sono attori legati al progetto essendo questo ancora in una fase embrionale.

Di cosa parla 300?

300 è tratto dall’omonima graphic novel di Frank Miller e Lynn Varley, a sua volta liberamente basata su eventi storici reali e ispirata al film del 1962 “I 300 spartani”. Nel film, Leonida, re di Sparta, guida una piccola forza di soldati d’élite contro l’esercito molto più grande di Serse I di Persia. Gerard Butler interpreta Leonida e Rodrigo Santoro Serse. Il cast comprendeva anche Lena Headey, David Wenham, Dominic West, Vincent Regan, Tom Wisdom e Michael Fassbender.

Il film si è rivelato un enorme successo alla sua uscita, generando oltre 450 milioni di dollari al box office mondiale a fronte di un budget dichiarato di 65 milioni di dollari. Il film successivo, 300 – L’alba di un impero, è uscito nel 2014. Il film era basato sulla graphic novel di Miller “Xerxes”, con Snyder nuovamente co-autore della sceneggiatura ma non della regia. Molti membri del cast originale sono tornati, tra cui Headey e Santoro, mentre Sullivan Stapleton ha interpretato il ruolo principale di Temistocle.

Il film è stato accolto meno bene dell’originale, ma ha comunque incassato 337 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di 110 milioni. Se la serie 300 dovesse andare avanti, sarebbe l’ultima di una lunga serie di film adattati per la televisione, dato che la spinta per una proprietà intellettuale riconoscibile nel mondo dello streaming rimane forte. Amazon, ad esempio, all’inizio di quest’anno ha pubblicato la serie TV “Mr. and Mrs. Smith” con Donald Glover e Maya Erskine, mentre altri esempi recenti includono serie basate su film come “Attrazione fatale“, e “Inseparabili – Dead Ringers”.