Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Nazanin Boniadi non tornerà nella seconda stagione

L’attrice Nazanin Boniadi ha confermato che non tornerà nel ruolo della guaritrice umana Bronwyn nella seconda stagione della serie Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Deadline ha inoltre confermato che il ruolo di Boniadi non verrà sottoposto a recasting. Nella serie, Bronwyn è la madre di Theo (Tyroe Muhafidin) e l’amante del guerriero elfo Arondir (Ismael Cruz Cordova). Sia Muhafidin che Cordova torneranno per la seconda stagione.

Di recente, Boniadi ha scritto su Instagram di aver messo in pausa la recitazione “per concentrarsi esclusivamente sulla rivolta #WomanLifeFreedom in Iran e per sostenere le persone nel mio Paese che hanno rischiato tutto per la libertà”. Il personaggio interpretato dall’attrice non era comparso nel trailer, spingendo i fan a domandarsi cosa ne fosse stato di Bronwyn. Ora che la spiegazione a tale assenza è stata fornita, non resta che scoprire in che modo la sua mancanza verrà giustificata.

La serie tv Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

La prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha ottenuto un successo senza precedenti, è stata vista da più di 100 milioni di persone in tutto il mondo, con più di 24 miliardi di minuti di streaming. L’attesissima serie ha conquistato più di 25 milioni di spettatori nel mondo nel suo primo giorno di uscita, divenendo il più grande debutto nella storia di Prime Video, e ha anche debuttato al n. 1 nelle classifiche di streaming generali di Nielsen nel suo weekend di uscita.

Lo show ha inoltre battuto tutti i precedenti record di spettatori di Prime Video, e ha portato nuove iscrizioni a Prime più di qualsiasi altro contenuto precedentemente lanciato. Inoltre, Gli Anelli del Potere è la prima serie Original in ogni area del mondo – Nord America, Europa, area Asia-Pacifico, America Latina e nel resto del mondo. Il finale di stagione è stato un evento culturale globale con numerosi hashtag dedicati alla serie tra cui #TheRingsofPower e altri in trend su Twitter in 27 Paesi per un totale di oltre 426 ore nel weekend.

La seconda stagione di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è prodotta dagli showrunner ed executive producers J.D. Payne & Patrick McKay. A loro si uniscono gli executive producer Lindsey Weber, Callum Greene, Justin Doble, Jason Cahill e Gennifer Hutchison, insieme alla co-executive producer Charlotte Brandstrom, i produttori Kate Hazell e Helen Shang e i co-produttori Andrew Lee, Matthew Penry-Davey e Clare Buxton.

La nuova stagione debutterà a livello globale giovedì 29 agosto 2024 su Prime Video, in più lingue e in oltre 240 Paesi e territori. Per rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, visitate la pagina dedicata sul sito di Amazon MGM Studios.

LEGGI ANCHE: