I registi premi Oscar Daniel Kwan e Daniel Scheinert, conosciuti professionalmente come Daniels, hanno scelto il loro nuovo film da registi, che arriverà nel 2026 e farà seguito al grande successo di Everything Everywhere All at Once.

La Universal Pictures, che ha recentemente firmato un accordo esclusivo di first-look con i registi, ha aggiunto al suo calendario di uscita un “Film evento senza titolo diretto da Daniels” per il 12 giugno 2026. Non sono disponibili informazioni: nessun titolo, genere o attore sul film.

La folle commedia sci-fi d’avventura della coppia di registi Everything Everywhere All at Once è stata sostenuta da A24 ed è diventata il primo film indipendente dopo la pandemia a incassare 100 milioni di dollari al botteghino globale. Il film vede protagonista Michelle Yeoh nei panni della proprietaria di una lavanderia a gettoni in difficoltà che, mentre viene controllata dall’IRS, scopre di dover connettersi con versioni di se stessa in universi paralleli per prevenire una distruzione catastrofica. Il film ha vinto sette Oscar, compreso quello per il miglior film.

Sebbene il successo di Everything Everywhere All at Once li abbia catapultati nel mainstream, Daniels e Wong hanno creato un corpus di lavori che abbraccia musica, televisione e film. Sono diventati famosi per la prima volta dirigendo il video musicale virale di Turn Down for What di Lil Jon e successivamente hanno vinto il premio come miglior regia al Sundance Film Festival nel 2016 per Swiss Army Man, con Paul Dano e Daniel Radcliffe.