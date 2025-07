Ioan Gruffudd parla di quella scena con Wolverine tagliata dai Fantastici Quattro del 2005

L’attore gallese Ioan Gruffudd ha interpretato per la prima volta Reed Richards in I Fantastici Quattro del 2005, e ha poi ripreso il ruolo in I Fantastici Quattro e Silver Surfer del 2007. La sua interpretazione di Mister Fantastic rimane molto apprezzata dai fan, sebbene Gruffudd non sia ancora tornato nel regno dei blockbuster.

I Fantastici Quattro: Gli Inizi è arrivato nei cinema lo scorso fine settimana, riportando in auge il cast originale dei Fantastici Quattro. Gruffudd, Jessica Alba, Michael Chiklis e Chris Evans non sono apparsi nel film dei Marvel Studios, sebbene circolassero voci su quest’ultimo come Nomad (preparando il terreno per Avengers: Doomsday del prossimo dicembre).

La rivista Vulture ha recentemente parlato con Ioan Gruffudd in un articolo che approfondisce il suo ruolo nei film dei Fantastici Quattro. Vale la pena leggerlo per scoprire come l’attore ha affrontato l’interpretazione del personaggio, e la conversazione si è poi spostata sulla famigerata scena eliminata in cui Mister Fantastic si trasforma nel Wolverine di Hugh Jackman.

“Non so perché non sia stata inclusa nel film”, ha ammesso l’attore. “Rendere omaggio al grande Hugh Jackman è stato davvero emozionante perché lo adoro come attore e il suo Wolverine.”

“Sono contento che abbia avuto la possibilità di esistere da qualche parte. Quella è stata una ripresa aggiuntiva, io ero a Vancouver in un teatro di posa e Jessica era a New York, quindi non eravamo effettivamente insieme, ma sembriamo perfettamente in sintonia.”

Alla domanda sul perché non si sia realizzato un terzo capitolo, Ioan Gruffudd ha confermato che lui e il resto del cast erano a bordo e pronti a girare un terzo capitolo. Tuttavia, non ha ancora capito perché la 20th Century Fox abbia deciso di non realizzare I Fantastici Quattro 3.

“L’idea era che ne avremmo fatti tre, e credo che il secondo film abbia avuto lo stesso successo del primo e sia stato altrettanto piacevole per i fan”, ha detto. “Ho particolarmente apprezzato lavorare con Doug Jones [nel ruolo di Silver Surfer] in quel film, che è un artista straordinario e un esperto nel campo del movimento. Se vuoi vedere qualcuno dare vita fisicamente a un personaggio, lui è semplicemente intoccabile.”

“Quindi c’era sicuramente questo tipo di slancio, e il piano era di fare tre film, ma queste decisioni sono al di fuori del mio controllo.”

Nonostante le recensioni ampiamente negative, I Fantastici Quattro incassò 333,5 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget inferiore a 100 milioni, mentre Silver Surfer incassò 301,9 milioni di dollari con un budget di 130 milioni. All’epoca, si trattava di incassi piuttosto consistenti.

In seguito, definendo il ritorno di Chris Evans nei panni della Torcia Umana in Deadpool e Wolverine “una vera delizia“, Ioan Gruffudd descrisse il cameo del suo vecchio co-protagonista come una “sequenza iconica” e aggiunse: “Ho riso a crepapelle e ne sono stato felicissimo, ed è un bellissimo omaggio a ciò che Chris ha fatto nei panni di Johnny. Sì, è amato come Capitan America, ma è amato anche come Johnny Storm“.

Con questo in mente, potremmo rivederlo in spandex blu come una variante di Mister Fantastic? “Non sono nel nuovo film. I fan sono convinti che sarò in un aspetto particolare di questo universo che non è stato ancora scritto o filmato.”

“Ma questa idea di personaggi che compaiono è stata introdotta, come Chris in Deadpool, o credo che Mister Fantastic sia apparso nelle vesti di John Krasinski a un certo punto”, ha riflettuto. “Quindi, no, non sono stato contattato per riprendere il ruolo di Mister Fantastic. Ma non si sa mai.”

Se i Marvel Studios hanno intenzione di includere il Consiglio Interdimensionale di Reeds in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, allora ci sono buone probabilità che rivedremo Gruffudd nei panni di Mister Fantastic. Dopotutto, qualcuno deve pur indossare il casco del Creatore.