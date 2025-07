Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere – Stagione 3, un teaser con l’elmo di Sauron annuncia l’inizio della produzione

Sauron ottiene un importante aggiornamento nel nuovo teaser della terza stagione di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. La serie fantasy di Prime Video, che adatta le opere di J.R.R. Tolkien, è ancora uno dei progetti più ambiziosi della piattaforma di streaming fino ad oggi. L’obiettivo, come noto, è quello di adattare gli anni del dominio di Sauron sulla Terra di Mezzo, seguendo personaggi come Galadriel ed Elrond mentre affrontano il suo regno e la sua caduta.

La seconda stagione si è conclusa nell’ottobre dello scorso anno e la piattaforma di streaming ha poi rinnovato la serie per la terza stagione nel febbraio 2025. Quegli episodi si sono conclusi con Sauron, attualmente nella sua forma di Adar, che distrugge Eregion e parte alla volta della Terra di Mezzo con il suo esercito. Gli elfi, sconvolti dalla battaglia, decidono di opporsi a questo esercito del male.

Ciò potrebbe rivelarsi difficile, però, dato che Sauron è destinato a diventare ancora più potente quando la serie tornerà. La produzione della terza stagione è infatti ufficialmente iniziata e, per celebrare l’occasione, Prime Video ha condiviso un teaser con un elemento chiave dell’iconografia di Sauron in mostra, anticipando un aggiornamento per il personaggio, interpretato nella serie da Charlie Vickers. Ecco il teaser qui di seguito:

Something is stirring on set. Season 3 is underway. pic.twitter.com/YdBSGcGd8j — The Lord of the Rings (@TheRingsofPower) July 30, 2025

Cosa aspettarsi da Sauron nella Stagione 3 di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

Sauron non ha ancora raggiunto l’apice della sua potenza in Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, ma questo video chiarisce una cosa: si sta avvicinando sempre più al dominio sulla Terra di Mezzo. Questo porterà a giorni bui per i protagonisti della serie. Sebbene gli elfi siano ora allineati con l’obiettivo di Galadriel di sconfiggere Sauron, alla fine dovranno unire tutta la Terra di Mezzo per sconfiggerlo.

Ciò include i Nani, gli Harfoot e la contesa isola di Númenor, tutti alle prese con le proprie difficoltà. Tuttavia, la corona nel video è destinata a suscitare entusiasmo, considerando che è una delle immagini più iconiche associate al cattivo del Signore degli Anelli, e significa che la serie è un passo più vicina al suo tragico ed epico finale.