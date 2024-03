Ci avviciniamo alla stagione dei blockbuster estivi e la 20th Century Studios ha appena rilasciato un nuovo spot televisivo per Il Regno del Pianeta delle Scimmie. In esso vediamo altre emozionanti immagini del seguito della trilogia prequel de Il pianeta delle scimmie di Rupert Wyatt e Matt Reeves.

Proxima Caesar ha il suo regno e vuole costringere Noa a inchinarsi davanti a lui; il nuovo protagonista del franchise, però, non vuole piegarsi e sembra che la guerra sia alle porte. La domanda è: in che modo tutto questo ci avvicinerà al mondo visto per la prima volta ne Il pianeta delle scimmie del 1968? Sembra che dovremo aspettare e vedere.

In una recente intervista, la star di The Witcher Freya Allan ha parlato del suo ruolo di Mae umana in Kingdom of the Planet of the Apes.

“È stato incredibile“, ha dichiarato entusiasta. “Ho guardato molto la serie prima e sì, è il momento più orgoglioso della mia carriera finora. Non vedo l’ora che esca e sono orgogliosa di tutte le persone coinvolte: tutti gli altri attori e il regista, Wes Ball, sono fantastici. Tutti coloro che sono dietro le quinte sono semplicemente fantastici. Non posso dire nulla, ma ve lo dico subito: andate a vederlo“.

“Credetemi, è così strano guardarlo e vedermi con quelli che erano esseri umani e ora sono solo scimpanzé“, dice Allan a proposito dell’unico essere umano del film Il Regno del Pianeta delle Scimmie. “È pazzesco. E mi sento quasi parte di un club segreto, perché nessuno potrà mai sapere quanto le performance di questi incredibili attori siano state tradotte in questi animali“.

“È pazzesco quello che riescono a fare con la tecnologia. Ma credo che nessuno saprà mai quanto sia simile, a parte noi“. Potete vedere lo spot televisivo di Il Regno del Pianeta delle Scimmie di seguito:

Tutto quello che sappiamo su Il Regno del Pianeta delle Scimmie

La sinossi ufficiale di Il Regno del Pianeta delle Scimmie (Kingdom of the Planet of the Apes) riporta: “Alcuni gruppi di scimmie non hanno mai sentito parlare di Cesare, mentre altri hanno distorto il suo insegnamento per costruire imperi fiorenti. In questo scenario, un leader delle scimmie inizia a schiavizzare altri gruppi per trovare la tecnologia umana, mentre un’altra scimmia, che ha visto il suo clan essere preso in ostaggio, intraprende un viaggio per trovare la libertà. Una giovane donna umana, intanto, diventa la chiave per la ricerca di quest’ultimo, anche se ha dei piani tutti suoi.”

Il regista Wes Ball dà nuova vita all’epico franchise ambientato diverse generazioni dopo il regno di Cesare, in cui le scimmie sono la specie dominante che vive in armonia e gli umani sono costretti a vivere nell’ombra. Mentre un nuovo tirannico leader delle scimmie costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende uno straziante viaggio che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che conosceva sul passato e a fare scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli umani.

Il Regno del Pianeta delle Scimmie è diretto da Wes Ball (trilogia di Maze Runner) ed è interpretato da Owen Teague (It), Freya Allan (The Witcher), Kevin Durand (Locke & Key), Peter Macon (Shameless) e William H. Macy (Fargo). La sceneggiatura è di Josh Friedman (La guerra dei mondi), Rick Jaffa & Amanda Silver (Avatar: La Via dell’Acqua) e Patrick Aison (Prey), basata sui personaggi creati da Rick Jaffa & Amanda Silver. Il film è prodotto da Wes Ball, Joe Hartwick Jr. (Maze Runner), Rick Jaffa, Amanda Silver e Jason Reed (Mulan), mentre Peter Chernin (trilogia de Il Pianeta delle Scimmie) e Jenno Topping (Le Mans ’66 – La grande sfida) sono i produttori esecutivi.