Sembra che il tanto tormentato remake su Barbarella stia vivendo un nuovo rinnovato slancio di produzione. Sydney Sweeney ha confermato che il remake di Barbarella è ancora in corso. Durante un’intervista con Josh Horowitz sul podcast Happy Sad Confused, a Sydney Sweeney è stato chiesto se il remake, annunciato nel 2022, è ancora in corso e lei ha risposto con enfasi: “Lo è”.

Sydney Sweeney ha anche condiviso i suoi pensieri su cosa l’ha attirata nel progetto.

Sydney Sweeney ha detto che Barbarella è un personaggio divertente da esplorare, che abbraccia la sua femminilità e sessualità… cosa che trova interessante. Ha anche espresso il desiderio di lavorare a un progetto di fantascienza ed è entusiasta di vedere come si evolverà la situazione.

Alla domanda se fossero vere le voci secondo cui Edgar Wright, il regista di Baby Driver, potrebbe essere in trattativa per dirigere il film, Sydney Sweeney non ha risposto direttamente. Tuttavia, ha ammesso di aver fatto la sua conoscenza.

Nell’ottobre del 2022, Deadline ha riportato che Sydney Sweeney sarebbe stato produttore esecutivo e protagonista del nuovo film di Barbarella per Sony Pictures. Da allora, però, non ci sono state più notizie sul progetto

Di cosa parlava il film originale di Barbarella del 1968 con Jane Fonda

Barbarella è un film di fantascienza del 1968, basato su una serie di fumetti francesi di Jean-Claude Forest e diretto da Roger Vadim. Jane Fonda interpreta il ruolo principale di Barbarella, insieme ad altri importanti attori di oggi come John Phillip Law, Anita Pallenberg, Milo O’Shea, Marcel Marceau e David Hemmings.

La storia, ambientata nel 41° secolo, segue Barbarella, una viaggiatrice spaziale che viene incaricata dal Presidente della Terra di trovare e recuperare lo scienziato Durand Durand. Il dottor Durand ha creato una potente arma nota come Raggio Positronico. Nel suo viaggio, Barbarella incontra diversi pianeti esotici e strani esseri, tra cui l’angelico Pygar, la malvagia Regina Nera e i figli ribelli del Grande Tiranno.

Barbarella è famoso per le sue immagini avanguardistiche e psichedeliche, fortemente influenzate dai movimenti della controcultura degli anni Sessanta. Le scenografie, i costumi e gli effetti speciali del film contribuiscono alla sua atmosfera surreale e ultraterrena, creando un’esperienza cinematografica unica e visivamente sorprendente.

L’interpretazione di Jane Fonda di Barbarella ha contribuito a consolidare il suo status di sex symbol dell’epoca. I suoi abiti iconici e le sue scene provocanti divennero emblematici della miscela di erotismo e fantascienza del film. Il personaggio di Barbarella sfida i tradizionali ruoli di genere, presentando una protagonista femminile forte e indipendente che si fa strada in un universo dominato dagli uomini con arguzia e fascino.

Sebbene Barbarella abbia ricevuto recensioni contrastanti alla sua uscita, da allora ha guadagnato un seguito di culto ed è ora considerato un classico del cinema degli anni Sessanta. La sua miscela di umorismo campy, narrazione fantasiosa e immagini rivoluzionarie continua ad attirare il pubblico. Il film è un contributo significativo al genere fantascientifico e un pezzo di storia del cinema senza tempo.