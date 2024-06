Io sono nessuno 2 (Nobody 2) ha appena ricevuto un enorme aggiornamento

Quasi due settimane fa vi avevamo dato la notizia che il film d’azione di Bob Odenkirk, Io sono nessuno 2 (Nobody 2), avrebbe iniziato le riprese alla fine dell’estate. All’epoca non era stato ancora annunciato un regista per il sequel, ma ora sappiamo che il regista di The Night Comes for Us, Timo Tjahjanto, raccoglierà la fiaccola portata da Ilya Naishuller, che ha realizzato il film che ha dato il via a tutto e che ha reso Bob Odenkirk una superstar dell’azione, Nobody del 2021. Derek Kolstad, lo sceneggiatore di John Wick e Nobody, torna a scrivere la sceneggiatura insieme a Odenkirk, Aaron Rabin (Jack Ryan) e Umair Aleem (Kate). Il pubblico può aspettarsi un’altra produzione ad alto numero di colpi e di acrobazie, poiché la 87North productions di David Leitch e Kelly McCormick si unisce all’universo di Nobody.

Al momento, l’unica altra aggiunta al cast che è stata fissata è il ritorno di Connie Nielsen che riprende il suo ruolo di Becca Mansell, la moglie dell’Hutch Mansell di Odenkirk. Possiamo aspettarci che il sequel riprenda dopo gli eventi frenetici del primo film, che ha fatto conoscere al pubblico il mite Hutch Mansell (Odenkirk). Apparentemente il solito papà di periferia, Hutch rivela le sue origini di assassino dopo che un’invasione domestica ha tolto la sicurezza alla sua famiglia. In una missione di vendetta, Hutch spiazza tutti coloro che gli sono vicini quando mette nel mirino un signore della droga russo.

Dando un’occhiata ai crediti di Tjahjanto, il regista si adatta perfettamente al mondo di Hutch Mansell, che spacca i crani. Frequente collaboratore di James Wan, Tjahjanto ha lavorato nei lungometraggi antologici horror V/H/S/2 e V/H/S/94 e sta per dirigere il remake di Train to Busan, The Last Train To New York.

Come Bob Odenkirk si è preparato per Io sono nessun (Nobody)

Provenendo da un mondo di drammi televisivi come Breaking Bad e Better Call Saul, i fan potrebbero essere rimasti sorpresi quando hanno saputo che Odenkirk avrebbe tirato qualche pugno in Nobody. Per documentare la sua ascesa allo status di star dell’azione, Odenkirk ha deciso di dedicarsi a un tipo di progetto completamente diverso durante i suoi estenuanti giorni di allenamento. Intitolato Wish Me Luck, il documentario mostra il team di stuntman professionisti e guru delle arti marziali che hanno aiutato Odenkirk a raggiungere la forma migliore per eseguire tutte le sue mosse in Nobody.

Per scoprire la vita segreta di Hutch Mansell, Nobody è ora disponibile in streaming su Prime Video e rimanete sintonizzati per ulteriori informazioni sul sequel, che si avvia verso i primi giorni di produzione.