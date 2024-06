Pane al limone con semi di papavero: dal cast alle location, tutto quello che c’è da sapere

Popolare esordio letterario proveniente dalla Spagna, quello di Pane al limone con semi di papavero scritto da Cristina Campos è un racconto che offre figure femminili complesse pronte a riappropriarsi della propria vita e della propria indipendenza dopo anni di taciuta passività. È però anche un racconto sulla forza del passato e della necessità di venire a patti con esso per poter essere certi di andare avanti. Divenuto un caso editoriale, questo romanzo è poi stato adattato anche per lo schermo nel 2021.

Il regista Benito Zambrano, ricostruendo la vicenda della Campos con atmosfere e toni che ricordano quelli di film come Chocolat e Amore cucina e curry, dà dunque vita ad un film che tra luoghi di straordinaria bellezza, forti emozioni e sapori e profumi che sembra quasi di poter percepire attraverso lo schermo, non manca di suscitare l’interesse di ogni appassionato di questo genere di racconti, che tra dramma, commedia e – in questo caso – sorellanza, non mancano di rivolgersi ad un ampio pubblico.

In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Pane al limone con semi di papavero. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alle location dove si sono svolte le riprese. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Pane al limone con semi di papavero

Protagoniste del film sono Anna e Marina, due sorelle che non si vedono da molti anni e che si ritrovano a un bivio nelle loro vite. Marina è una dottoressa che lavora per una ONG in Africa insieme al suo fidanzato Mathias, affrontando sfide quotidiane per salvare vite umane in un remoto villaggio. Anna è invece intrappolata in un matrimonio senza amore con Armando, un uomo i cui fallimenti professionali hanno logorato ulteriormente la loro relazione.

Le vite di Anna e Marina prendono una svolta inaspettata quando ricevono in eredità da una donna misteriosa una panetteria in una piccola cittadina sull’isola di Maiorca. Questa inaspettata occasione porta Anna e Marina a ritrovarsi sull’isola della Baleari, ponendo le basi per una rinnovata unione che nessuna delle due avrebbe potuto prevedere. Mentre Anna e Marina iniziano a scavare nel passato per svelare il mistero nascosto dietro l’eredità del loro enigmatico benefattore, scoprono controversie familiari sepolte da tempo e ricordi dolorosi.

Il cast del film e le location dove è stato girato

Ad interpretare Marina vi è l’attrice Elia Galera, celebre per il ruolo della dottoressa Claudia Castilla nella serie Hospital Central. Nel ruolo della sorella Anna, invece, vi è l’attrice Eva Martín, celebre per il ruolo di Cruz Ezquerdo nella soap opera La promessa. Nei ruoli dei mariti Mathias e Armando, invece, vi sono gli attori Tommy Schlesser e Pere Arquillué. Completano il cast Marilú Marini nel ruolo di Úrsula, Mariona Pagès in quello di Anita e Claudia Faci in quello di Catalina.

Per quanto riguarda le riprese del film, queste si sono svolte in varie location, tra cui il Senegal per le scene iniziali dedicate a Marina e a Valldemossa, piccolo comune sull’Isola di Maiorca nelle Baleari. Risiedono qui poco meno di duemila persone e dal XIX secolo è stata promossa a livello internazionale come luogo di straordinaria bellezza. Si tratta infatti di una destinazione turistica molto attraente, in quanto mostra la cultura spagnola delle origini attraverso negozi, ristoranti e altri locali tipici.

Il libro di Cristina Campos è ispirato ad una storia vera?

Come anticipato, il film è basato sull’omonimo romanzo d’esordio di Cristina Campos, prima coordinatrice del Festival Internazionale del Cinema di Heidelberg e ora direttrice di casting per lungometraggi e serie TV. Con “Pan de limón con semillas de amapola” – edito in Italia da Giunti con il titolo “Pane al limone con semi di papavero” – ha debuttato anche come scrittrice, vendendo i diritti su questo suo romanzo ancor prima che venisse pubblicato, assicurandosi così una trasposizione cinematografica.

Per essa Campos ha anche collaborato alla scrittura della sceneggiatura ma, come da lei dichiarato, la storia è di pura fantasia e non ci sono riferimenti ad una storia vera. La scrittrice aveva infatti il desiderio di realizzare “una storia di amicizia tutta al femminile tra inconfessabili segreti di famiglia e il coraggio di realizzare i propri desideri” (Giunti Editore), ideando dunque da zero le vicende e i personaggi che caratterizzano questo racconto e portano avanti i suoi temi.

Il trailer di Pane al limone con semi di papavero e dove vedere il film in streaming e in TV

Sfortunatamente il film non è presente su nessuna delle piattaforme streaming attualmente attive in Italia. È però presente nel palinsesto televisivo di lunedì 24 giugno alle ore 21:20 su Canale 5. Di conseguenza, per un limitato periodo di tempo sarà presente anche sulla piattaforma Mediaset Play, dove quindi lo si potrà vedere anche oltre il momento della sua messa in onda. Basterà accedere alla piattaforma, completamente gratuita, per trovare il film e far partire la visione.