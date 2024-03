Il discorso di accettazione di Jonathan Glazer per La Zona di interesse agli Oscar 2024 ha suscitato reazioni negative e una risposta da parte del produttore del film. Diretto da Glazer, La Zona di interesse è un film che racconta la storia del comandante nazista Rudolf Höss e della sua famiglia, che stanno costruendo la propria vita idilliaca proprio accanto al campo di concentramento di Auschwitz, dove ogni giorno vengono commesse atrocità. La Zona di interesse è stato nominato a cinque Oscar, vincendo per il miglior film internazionale e il miglior suono. Il discorso di Glazer per il riconoscimento del miglior lungometraggio internazionale, tuttavia, ha suscitato polemiche quando il regista ha accennato al conflitto in corso in Palestina.

Mentre alcuni esprimono il loro sostegno alle parole di Glazer, altri trovano che il parallelo tracciato dal regista tra l’Olocausto e i giorni nostri sia, nella migliore delle ipotesi, allarmante. Secondo il podcast Unholy, tale dissenso sul discorso proviene anche dal produttore esecutivo di La Zona di interesse, Danny Cohen. Cohen ha condannato il discorso, dicendo:

“È davvero importante riconoscere che [il discorso ha] sconvolto molte persone e molte persone si sentono arrabbiate per questo. E francamente capisco quella rabbia. Penso che molte persone nella comunità ebraica che mi hanno contattato abbiano ritenuto che fosse un film straordinario e molto importante e, in quanto tale, racconta una storia dell’Olocausto e costituisce una parte molto importante dell’educazione sull’Olocausto. E penso che siano rimasti sconvolti dalla sensazione che questo sia stato confuso con quello che sta succedendo ora [a Gaza], indipendentemente dal fatto che questa fosse l’intenzione di Jonathan o meno.

Semplicemente sono in disaccordo con Jonathan su questo. Il mio sostegno a Israele è incrollabile. La guerra e la continuazione della guerra sono responsabilità di Hamas, un’organizzazione terroristica genocida, che continua a detenere e abusare di ostaggi e che non usa i suoi tunnel per proteggere i civili innocenti di Gaza, ma li usa per nascondersi e permettere ai palestinesi di morire. Penso che la guerra sia tragica e terribile e che la perdita di vite civili sia terribile, ma di questo biasimo Hamas. E qualsiasi discussione sulla guerra senza dirlo manca del contesto adeguato che ogni discussione dovrebbe avere.

Ascolta, è il suo film. Può stare lì e scegliere le sue parole e va bene. È una persona forte e sono sicuro che resterà al suo fianco. Ma per me non era il momento giusto, non aveva abbastanza contesto ed era una distrazione da una grande opera d’arte. Ma si sa, Jonathan è davvero qualcuno che lascia che sia il suo lavoro a parlare. Quindi sono molto più favorevole a che sia il film a parlare rispetto a quello che dici in TV in 30 secondi in un ambiente riscaldato.

Nel suo discorso di ringraziamento, Glazer ha detto: “Il nostro lavoro è stato rivolto non al raccontare cosa hanno fatto allora, ma a cosa facciamo oggi. Il film mostra dove la disumanizzazione porta al suo peggio. Ha plasmato tutto il nostro passato e il nostro presente. In questo momento siamo qui come uomini che rifiutano la loro ebraicità in un olocausto dirottato da un’occupazione che ha portato al conflitto per così tante persone innocenti. Che si tratti delle vittime del 7 ottobre in Israele o dell’attacco in corso a Gaza – tutte vittime di questa disumanizzazione, come possiamo resistere?”.