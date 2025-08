Spider-Man: Brand New Day, una teoria spiega come Sadie Sink potrebbe essere la figlia dello Spider-Man di Tobey Maguire

Spider-Man: Brand New Day riserva una grande sorpresa in merito a quello che potrebbe essere il ruolo di Sadie Sink nel Marvel Cinematic Universe. Ora, una nuova teoria sempre più sostenuta spiega in che modo il suo personaggio potrebbe essere nientemeno che la figlia dello Spider-Man di Tobey Maguire.

Le versioni di Peter Parker di Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland hanno interagito in Spider-Man: No Way Home. Quattro anni dopo, la Marvel non ha ancora annunciato se gli Spider-Men del multiverso potrebbero apparire in futuri film del MCU. Ci sono state voci su come Marvel e Sony abbiano discusso se seguire la strada del multiverso o quella della strada per la storia di Spider-Man: Brand New Day, ma con Holland che ha suggerito che il film rappresenti un nuovo inizio per Spider-Man, la seconda opzione ha senso. Tuttavia, il misterioso personaggio di Sadie Sink potrebbe essere collegato in modo chiave allo Spider-Man di Maguire.

Lo Spider-Man di Tobey Maguire ha citato la sua relazione con Mary Jane in No Way Home

Peter Parker di Maguire e Mary Jane Watson di Kirsten Dunst hanno portato nel live-action la più importante relazione di Spider-Man dei fumetti. I personaggi hanno avuto una relazione del tipo “si incontreranno o no” per tutta la trilogia di Spider-Man di Sam Raimi, lasciando da interpretare se si incontreranno nel futuro dell’universo, cosa che non è stata mostrata a causa della cancellazione di Spider-Man 4. Nelle prime bozze di Spider-Man: No Way Home del MCU, Dunst sarebbe tornata nei panni di Mary Jane, mostrando come si sarebbe evoluta la relazione tra lei e Peter.

Sebbene ciò non sia accaduto, lo Spider-Man di Maguire ha anticipato la situazione tra lui e MJ anni dopo la loro ultima apparizione insieme in Spider-Man 3 del 2007. Descrivendo la sua complicata relazione con Mary Jane, resa chiara dai film di Spider-Man di Raimi, Maguire ha spiegato che finalmente si trovavano in un buon momento, dicendo: “Ci è voluto un po’, ma ce l’abbiamo fatta”. Se Peter e MJ stanno insieme da un po’ e ora hanno quarant’anni, allora avrebbero potuto facilmente avere una figlia, che sarebbe il personaggio di Sadie Sink in Spider-Man: Brand New Day.

Teoria di Spider-Man: Brand New Day: la Spider-Girl di Sadie Sink si è unita al MCU dopo un grande evento

Lo Spider-Man di Tobey Maguire potrebbe tornare a casa e scoprire che sua figlia è scomparsa

In Spider-Man: No Way Home, Peter Parker interferisce con l’incantesimo di Doctor Strange all’inizio del film, portando alla comparsa di personaggi dei precedenti franchise di Spider-Man nel MCU. Se Sink interpretasse la figlia dello Spider-Man di Tobey Maguire, si sarebbe preoccupata a morte per l’improvvisa scomparsa del padre. Il modo più semplice per spiegare come Sadie Sink possa essere la figlia dello Spider-Man di Maguire sia collegarsi all’incantesimo finale di Doctor Strange.

Alla fine di Spider-Man: No Way Home, Strange fa dimenticare al mondo chi fosse il Peter Parker di Tom Holland, il che impedisce a diversi personaggi del multiverso di arrivare su Terra-616. Tuttavia, poiché stava cercando suo padre, la nuova teoria del MCU spiegherebbe l’arrivo di Spider-Girl di Sink nell’MCU come un’eccezione alla regola. Sarebbe stata l’unico personaggio a infilarsi nel multiverso prima che Doctor Strange chiudesse la porta. Di conseguenza, suo padre, lo Spider-Man di Maguire, sarebbe stato rimandato a casa mentre lei è bloccata nel MCU per apparire in Spider-Man: Brand New Day.

Come la Spider-Girl di Sadie Sink può portare Peter Parker ad Avengers: Doomsday

I prossimi film di Avengers potrebbero includere più personaggi di Spider-Man

Spider-Man: Brand New Day potrebbe comunque essere una storia di strada con Sadie Sink nei panni di Spider-Girl. Il film dell’MCU potrebbe farle trovare il Peter Parker di Tom Holland e farli lavorare insieme per tutto il film. Alla fine, Peter, ora che è diventato suo amico, potrebbe cercare un modo per farla tornare nel suo universo e riunirsi con lo Spider-Man di Tobey Maguire e la Mary Jane di Kirsten Dunst, e questo porta alla storia di Spider-Man in Avengers: Doomsday.

Dopo che la Marvel ha posticipato i prossimi due film di Avengers, Spider-Man: Brand New Day uscirà prima di Avengers: Doomsday. Questo rende perfetto per Sadie Sink interpretare la figlia dello Spider-Man di Tobey Maguire, preparando non solo la strada alla storia di Holland nel prossimo film di Avengers, ma anche un modo per la Marvel di riportare in auge il Peter Parker di Maguire. Dato che Sink avrà un ruolo principale in Spider-Man: Brand New Day, non vedo l’ora di vedere se la teoria si rivelerà vera.