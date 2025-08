Un tipo imprevedibile 2, l’elenco completo dei 72 cameo presenti nel film

L’attesissimo sequel della commedia sportiva con Adam Sandler Un tipo imprevedibile 2 è finalmente approdato su Netflix, ed è decisamente ricco di cameo oltre al suo cast stellare. Ambientato decenni dopo gli eventi del primo film, Un tipo imprevedibile 2 vede Happy tornare al golf per sostenere i suoi cinque figli e si ritrova coinvolto in una battaglia per l’esistenza stessa del golf tradizionale.

Quasi tutti i membri del cast originale tornano in qualche modo, inclusi Julie Bowen, Christopher McDonald, Ben Stiller e Dennis Dugan, e ex membri del cast defunti come Joe Flaherty e l’attore di Chubbs Peterson Carl Weathers hanno i figli dei loro personaggi al loro posto. Tuttavia, la portata narrativa del sequel si espande significativamente rispetto a quella del primo, e il cast si amplia di conseguenza.

Grazie allo status del primo capitolo, un classico sportivo universalmente amato e iconico, Adam Sandler è riuscito a mettere insieme una delle più impressionanti raccolte di cameo mai assemblate. Il film è letteralmente pieno di golfisti del mondo reale, atleti famosi, attori e i tipici cameo di Adam Sandler, rendendo quasi impossibile non perderne uno o due.

Eminem – Sebbene Joe Flahery sia scomparso nel 2024, la sua presenza si fa ancora sentire nel sequel. Suo figlio, che sembra distrarre ancora una volta Happy durante l’ultima grande gara del film, è interpretato dal rapper/attore Eminem in un esilarante spezzone in cui i figli di Happy lo gettano in uno stagno infestato da alligatori.

– Sebbene sia scomparso nel 2024, la sua presenza si fa ancora sentire nel sequel. Suo figlio, che sembra distrarre ancora una volta Happy durante l’ultima grande gara del film, è interpretato dal rapper/attore in un esilarante spezzone in cui i figli di Happy lo gettano in uno stagno infestato da alligatori. Travis Kelce – Sebbene compaia solo in una scena del film, Travis Kelce mette in mostra le sue doti comiche nei panni del capo cameriere della struttura in cui i campioni del golf (passati e presenti) si riuniscono per discutere su come combattere la nascente lega Maxi Golf guidata da Frank Manatee , interpretato da Benny Safdie . Il cameriere di Kelce è un leccapiedi della clientela golfista, sempre attento a non fare brutta figura.

– I “soliti” amici di Steve Buscemi , Blake Clark , Jonathan Loughran , Rob Schneider , Nick Swardson , Allen Covert , le sue due figlie Sadie e Sunny, e la moglie di Sandler compaiono tutti nel film. Adam Sandler – Sandler è noto per aver inserito alcuni attori in molti dei suoi film per la Happy Madison Productions, e Un tipo imprevedibile 2 non fa certo eccezione., le sue due figlie Sadie e Sunny, e la moglie di Sandler compaiono tutti nel film.

Tutti i golfisti che hanno fatto un cameo in Happy Gilmore 2 -Scottie Scheffler, Rory McIlroy, Brooks Koepka, Bryson Dechambeau, Justin Thomas, Will Zalatoris, Jack Nicklaus, Lee Trevino, Collin Morikawa, Xander Schauffele, Jordan Spieth, Keegan Bradley, Wyndham Clark, Bubba Watson, Tony Finau, Rickie Fowler, Corey Pavin, Fred Couples, Retief Goosen, Jim Furyk, Charles Howell III, Sir Nick Faldo, Paige Spiranac, Charley Hull, Nelly Korda, Nancy Lopez, Annabel Angel, David Duval, Colin Montgomerie.

Altri atleti e cameo nei media sportivi in Un tipo imprevedibile 2 – Reggie Bush, Becky Lynch, Maxwell Jacob Friedman, Dan Patrick, Nikki Garcia, Boban Marjanovic, Chris Chelios, Sean Avery, Stephen A. Smith, Chris Berman, Jim Gray, Verne Lundquist, Kelsey Plum.

– Reggie Bush, Becky Lynch, Maxwell Jacob Friedman, Dan Patrick, Nikki Garcia, Boban Marjanovic, Chris Chelios, Sean Avery, Stephen A. Smith, Chris Berman, Jim Gray, Verne Lundquist, Kelsey Plum. Altri Cameo di attori e celebrità in Un tipo imprevedibile 2 – Margaret Qualley, Eric Andre, Martin Herlihy, Bobby Lee, Alix Earle, Andrew Santino, Sean Evans, Kym Whitley, Cam’Ron, Post Malone, Scott Mescudi, Jon Lovitz, Ken Jennings, Marcello Hernández, Guy Fieri, Oliver Hudson, Fernando Marrero, Chris Titone, Ella Stiller.

Un tipo imprevedibile 2 è disponibile su Netflix.