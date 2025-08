Nord Sud Ovest Est – La Leggendaria Storia degli 883, la prima foto ufficiale e il backstage!

Una prima immagine dal set e un esclusivo video dal backstage di Nord Sud Ovest Est – La Leggendaria Storia degli 883, attesissima seconda stagione della dramedy Sky Original dedicata agli anni d’oro del duo di Pavia: Max Pezzali e Mauro Repetto, due underdog che, grazie alla musica, negli anni ‘90 diventarono gli improbabili eroi di una storia in grado di far cantare ed emozionare ancora oggi intere generazioni di fan. La serie, di cui è stato da poco battuto il primo ciak, arriverà nel 2026 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Il video di backstage appena pubblicato mostra i protagonisti Elia Nuzzolo nei panni di Max e Matteo Oscar Giuggioli in quelli di Mauro, insieme al nuovo team di regia, composto da Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano, Alice Filippi.

Dopo Hanno Ucciso l’Uomo Ragno (tra le serie Sky Original più viste di sempre), Nord Sud Ovest Est – una produzione Sky Studios e Groenlandia, società del Gruppo Banijay, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia – in otto nuovi episodi racconterà le vicende che portarono al secondo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente. La nuova stagione è scritta da Sydney Sibilia, Francesco Agostini, Marco Pettenello.

Con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli tornano nei nuovi episodi anche Ludovica Barbarito (Silvia), Davide Calgaro (Cisco) ed Edoardo Ferrario (Pierpaolo Peroni), raggiunti sul set dalle new-entry nel cast Gaia Zampighi (Michela Rossini) e Rosa Barbolini (Caterina).

La trama di Nord Sud Ovest Est – La Leggendaria Storia degli 883

L’epico finale della storia degli 883 ci porta nel mondo di Nord Sud Ovest Est. Max e Mauro stanno coronando il loro sogno: essere primi in classifica nel 1993. Ma la vita delle popstar a guardarla da dentro è incredibile quanto incasinata. Tra Max e Mauro qualcosa inizia a cambiare: qual è il prossimo sogno? La grande avventura che vivono li porterà nella scintillante Milano della moda, e nell’America che sognavano da ragazzini. Una volta arrivati lì, troveranno veramente se stessi? E ce la faranno a rimanere amici come quando hanno iniziato?