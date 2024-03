Dodici anni dopo che la Disney ha acquistato la Lucasfilm da George Lucas, la House of Mouse ha confermato che soltanto con il franchise di Star Wars ha realizzato quasi 12 miliardi di dollari di profitti. Nell’ottobre 2012, la Disney ha acquisito Lucasfilm per 4,05 miliardi di dollari. Da allora, c’è stato un flusso costante di contenuti di Star Wars, inizialmente sul grande schermo e più recentemente su Disney+. Ora, la Disney ha rivelato la reale portata dei profitti realizzati.

Un nuovo report della Securities & Exchange Commission rivela che la Disney ha guadagnato quasi 12 miliardi di dollari solo da Star Wars: 2,9 volte il costo dell’acquisizione. Va notato che questo non è puro profitto, ovviamente; i singoli progetti avevano i propri costi di produzione, marketing e distribuzione. Tuttavia, dà un’idea di quanto successo abbia avuto Star Wars.

Star Wars è uno dei franchise più grandi al mondo ed è importante capire che i film rappresentano solo una parte della sua redditività. Oltre alle entrate derivanti dal botteghino e dalla distribuzione in tutto il mondo, Star Wars apporta anche enormi profitti alla Disney attraverso licenze, merchandising e collegamenti. C’è una gamma in continua espansione di libri di Star Wars, con ristampe e audiolibri di materiale classico di Legends; Star Wars LEGO è un marchio di successo a sé stante; e ci sono anche tutti gli altri oggetti da collezione. Tutto ciò contribuisce alla redditività del franchising.

Va notato, tuttavia, che è molto difficile calcolare la redditività di un franchise moderno che prospera sullo streaming. Disney+ dipende da un flusso costante di contenuti originali per mantenere gli abbonati, il che significa che il valore dei vari programmi TV Disney+ di Star Wars è incerto. The Mandalorian, in particolare, è stato il programma televisivo di punta di Disney+. Ciò che è certo, però, è che Star Wars si è rivelato un successo per la Disney. Ci sono stati inciampi lungo il cammino, tuttavia, la Disney può ritenersi soddisfatta della redditività e ottimista per il futuro.