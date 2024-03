Mark Wahlberg ha rivelato il controverso personaggio di Batman Forever che ha quasi interpretato nel 1997. Come noto, i primi due film dedicati al cavaliere oscuro, diretti da Tim Burton, sono stati dei grandi successi, mentre i successivi due film, diretti da Michael Schumacher non hanno incontrato lo stesso favore di pubblico, per svariati motivi, e sono spesso ricordati come degli scult. Proprio nel primo dei film di Schumacher, Wahlberg – durante una conversazione al podcast Happy Sad Confused – ha affermato di essere stato più volte nominato nella discussioni riguardo chi avrebbe dovuto interpretare Dick Grayson, alias Robin.

Tuttavia, l’attore ha aggiunto di non aver mai ricevuto un’offerta ufficiale né ha fatto alcun provino per il ruolo. Ad ogni modo, Wahlberg non è sembrato essere troppo deluso per aver perso il ruolo, soprattutto con il senno di poi, sapendo che Batman Forever e il suo seguito Batman & Robin non hanno raggiunto le stesse vette dei loro predecessori. Ad oggi l’attore non ha mai interpretato un supereroe al cinema, sebbene in diverse occasioni sia stata indicato come l’interprete ideale per diversi celebri personaggi, tra cui Lanterna Verde, per cui sembra fosse in lizza per il DCEU di Zack Snyder.

Mark Wahlberg contro la CGI dei cinecomic

Mark Wahlberg ha però criticato la sovrabbondanza di CGI e l’uniformità di molti film di supereroi moderni. Di recente, tuttavia, erano emerse voci secondo cui Mark Wahlberg avrebbe incontrato la Sony durante le riprese di Uncharted per assumere un ruolo nel Sony’s Spider-Man Universe, ma ad oggi non è mai stato rilasciato alcun commento ufficiale. Per tanto ad oggi Wahlberg sembra rimanere lontano dai cinecomic, anche se a questo punto i fan non potranno non chiedersi come sarebbe potuto essere il Robin da lui interpretato.